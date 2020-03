Autor: Bernhard Trecksel

Brandheißer Versuch: Youtuber stellt 35 Spraydosen ins Feuer – Es gibt Dinge, die lässt man besser bleiben. Zum Beispiel, Spraydosen irgendwie in die Nähe von Flammen zu bringen. Fast jeder kennt den Aufdruck, der in etwa so klingt: „Nicht gegen eine Zündquelle sprühen. Nicht erhitzen. Behälter nur vollständig entleert in den Abfall geben.“ So in der Art. Dass es diesen Aufdruck gibt, hat gute Gründe. Warum das so ist und warum insbesondere der Hinweis mit den Zündquellen durchaus begründet ist, dürften auch wohl die meisten Leute wissen, die es irgendwie geschafft haben, gesund die Mitte 20 zu erreichen …

Für die, die es noch einmal als heilsame Lektion erleben müssen, wie gefährlich unter Druck stehende Gasgemische sein können, empfehlen wir dieses Video, anstatt potenziell ungesunde Versuche zu Hause anzustellen. Versteht sich, dass wir an dieser Stelle ausdrücklich (!) betonen, was auch das Video besonders jüngeren, junggebliebenen oder geistig instabilen Menschen rät: Nicht! Zuhause! Nachmachen! Meldet euch später nicht in unserer Redaktion und beschwert euch über eventuell fehlende Finger oder entstellte Gesichter, ihr wurdet gewarnt.

„Go Experimental“ heißt der Kanal, von dem dieses Video stammt. Dessen Betreiber nimmt seine mitunter gefährlichen Feldversuche ebenfalls ernster als seine Zeitgenossen. Das beweist bereits der Anfang des Videos. Denn bevor der junge Mann überhaupt zu zündeln beginnt, wird erst einmal eifrig konstruiert. Ein Sicherheitsbehälter aus Stahlblechen soll das ganze Unternehmen deutlich berechenbarer gestalten. Erst dann dürfen sich Spraydosen und Flammen zum Tête-à-Tête treffen …