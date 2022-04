Boxlegende landet Schlaghagel: Mike Tyson drischt in Flieger Passagier blutig – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, den 21. April 2022 wurden Passagiere an Bord eines Flugzeuges Zeuge, wie Mike Tyson wiederholt auf einen Mann einschlug. Allem Anschein nach hatte dieser den Boxtitanen zuvor bedrängt oder genervt, wie ein Bericht von „TMZ“ erläutert. Dem Boxer nahestehende Zeugen hatten einem Update zufolge angegeben, dass der Mitreisende stark angetrunken gewesen sei und den Boxer unablässig provoziert habe.

Wie aus dem Bericht eines Zeugen hervorgeht, sollen der angetrunkene Mann und ein weiterer Begleiter vorher freundlich mit Tyson geredet und beim Boarding der Maschine auf dem San Francisco International Airport (USA) ein paar Fan-Fotos mit „Iron Mike“ geknipst haben. Doch der angetrunkene Begleiter des Fans soll keine Ruhe gegeben und immer weiter von einer Sitzreihe hinter ihm auf den 55-jährigen Kämpfer eingeredet haben.

Geahndete „Belästigung“?

Tyson habe sich daraufhin umgedreht und den Mann gebeten, ihn in Ruhe zu lassen und vor allem seine Aufregung zu bezähmen, so der Bericht. Der Zeuge betont, irgendwann habe es Tyson gereicht, und er sei handgreiflich geworden. Das ging für den Passagier nicht gut aus, er erlitt eine blutende Verletzung an der Stirn, nachdem die von Profis gefürchteten Schläge des früheren Boxchampions in einem Hagel auf sein Gesicht niedergingen. Tyson habe die Maschine Sekunden nach dem Vorfall verlassen.

Der verletzte Passagier erhielt noch vor Ort eine medizinische Versorgung. Das San Francisco Police Department gab später gegenüber „TMZ Sports“ an, zwei Personen vor Ort festgesetzt zu haben, die an der Situation beteiligt gewesen seien. Nachdem eine Person wegen „nicht lebensgefährlicher Verletzungen“ behandelt worden sei, habe diese „minimale Details des Vorfalls“ geliefert und „die Zusammenarbeit im Zuge der Ermittlungsarbeiten verweigert.“

Später bestätigte Tysons Presseteam den Vorfall, demnach habe man die Boxlegende „belästigt“.

