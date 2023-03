„Borging“: Neuer Sauftrend auf TikTok – Habt ihr schon mal von „borging“ gehört? Wir zuvor auch nicht, nach allem, was wir nun aber wissen, würden wir besser die Finger davon lassen. Denn hinter dem Begriff verbirgt sich ein besorgniserregender und vor allem gefährlicher Sauftrend, der sich zunächst unter amerikanischen Studenten, inzwischen aber auch auf TikTok großer Beliebtheit erfreut.

Gefeiert wird, wer sich einen „BORG“ mixt und sich damit betrinkt.

„BORG“ ist eine Abkürzung und steht für „Blackout Rage Gallon“, was sich in etwa mit „Ohnmachts-Wut-Gallone“ übersetzen lässt. Die Betitelung ist dabei nicht einmal eine Überspitzung, da man sich beim „borging“ tatsächlich eine ganze Gallone reinzieht – also einen Kanister, der 3,78 Liter fasst.

Dieser wird zunächst einmal bis zur Hälfte mit Wasser gefüllt, dann kommen ordentlich Alkohol und Aromastoffe hinzu, bis das Ganze dann abschließend noch mit einer Prise Elektrolyte garniert wird. Noch ein netter Spruch auf den Kanister gepinselt und fertig ist der „BORG“.

Die Idee dahinter ist, durch die Mixtur einen zu starken Alkoholgeschmack zu vermeiden und gleichzeitig einem Kater am nächsten Tag vorzubeugen – darum die Elektrolyte, die man überall als Tabs oder auch in Pulverform kaufen kann.

In einem Video heißt es dazu: „Es ist im Grunde ein Hack, um eine Menge trinken zu können und eine verrückte Nacht zu erleben, ohne sich am nächsten Tag schrecklich zu fühlen.“

Wenig überraschend hat der Trend jedoch schon seine ersten offiziellen Opfer gefordert, nachdem im Rahmen einer wilden Party im Vorfeld des „Springbreaks“ an einer Universität in Massachusetts ganze 28 Krankenwagen gerufen mussten, um stark alkoholisierte Studenten ins Krankenhaus einzuliefern – einige davon waren noch minderjährig.

Inzwischen kursieren diverse „Borging“-Videos im Netz, die nicht nur eine Anleitung zum Mixen eines Kanisters liefern, sondern auch entsprechende Exzesse dokumentieren. Ausfällig dabei ist, dass das Borging unter den Kids als die „bessere Art“ des Saufens propagiert wird.

Dass es sich dabei letztlich aber auch nur um eine Form des Komasaufens handelt, steht vollkommen außer Frage. Und wenn man sich dabei schon keine Alkoholvergiftung einhandelt, dürfte der Kater am nächsten Tag dennoch gigantisch sein.

Quellen: dailystar.co.uk , tag24.de