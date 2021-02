Bodycam-Video: Polizist von Täter an Pkw-Scheibe mitgeschleift – Bei einer Kontrolle eines jungen Mannes am Steuer eines Pkw wurde ein Polizist in eine brenzlige Lage versetzt. Während er den Fahrer befragte, trat der aufs Gas – der Polizeibeamte wurde vom Auto etliche Meter mitgerissen und hätte leicht unter die Räder kommen können. Glücklicherweise ging die Geschichte glimpflich aus. Für den Polizisten.

Officer Kieron Poole war am 25. Januar 2020 in der Großregion der englischen West Midlands an den Wagen herangetreten, um den jungen Fahrer zu befragen. Der 18-jährige Muhammad Nadeem soll mutmaßlich Cannabis am Steuer konsumiert haben. Als Poole an das Fahrzeug herantrat und seine Fragen stellte, trat Nadeem aufs Gaspedal. Dabei verkantete sich der Arm des Beamten in der heruntergelassenen Scheibe.

So wurde Officer Kieron Poole einige Meter mitgeschleift. Deutlich ist im Video zu hören, wie er zu rufen beginnt: „Halt! Halten Sie das Fahrzeug jetzt an! Hilfe!“ Dabei versuchte Poole, sich aus der misslichen Lage zu befreien. Dies schaffte der Polizeibeamte schließlich, indem er den Schlüssel aus der Zündung riss. Nadeem ergriff daraufhin zu Fuß die Flucht, wurde aber von dem Beamten bis in eine Sackgasse verfolgt. Hier schlug der Täter mit einer Plastikflasche auf Poole ein und entkam so.

Später wurde der junge Mann von anderen Beamten festgesetzt. Poole betonte bei späteren Interviews, wie „rasch alles passiert“ sei und dass der Fahrer anfangs noch „recht freundlich“ gewirkt habe. Dann sei die Lage jedoch eskaliert, als Poole Nadeem mit seiner Cannabisfrage konfrontierte:

„Ich rief 'Halt! Stop!', aber er schenkte mir keine Beachtung. Ich wusste, dass ich den Schlüssel aus dem Zündschloss ziehen musste. Wenn ich das nicht getan hätte, wäre ich vielleicht unter seine Reifen geraten und wäre heute nicht hier. Ich beschloss, dass ich ihn nicht einfach so davonkommen lassen würde. Ich bin immer dazu erzogen worden, die Polizei zu respektieren, und in diesem Moment wollte ich nicht, dass er damit durchkommt.“

Das wird der Täter auch nicht, der mittlerweile 19 Jahre alt ist. Später wurden in seinem Wagen noch ein Hammer und eine Axt gefunden, zudem trug er tatsächlich eine kleine Menge Cannabis bei sich. Er wird sich aufgrund der erdrückenden Beweislast noch in diesem Jahr wegen Körperverletzung, gefährlichen Fahrens und Besitz einer gefährlichen Waffe verantworten müssen.

Quelle: sky.com