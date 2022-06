Boden explodiert: Mann will Zaun bauen und erwischt Gasleitung – Es wird vielleicht nicht oft genug betont, aber es ist unglaublich wichtig, sich über den Verlauf von etwaigen Wasser-, Strom- oder Gasleitungen zu informieren, bevor man mit schwerem Gerät anrückt, um in der Erde herumzuwühlen oder große Pflöcke hineinzutreiben. Das weiß nun auch der Mann aus dem folgenden Video, der eigentlich nur einen Zaun errichten wollte.

Das Ganze ereignete sich in einem englischen Dorf namens Wessington.

Auf dem Video ist zu sehen, wie besagter Herr eine Pfahlramme bedient, als plötzlich eine Explosion die Grasnarbe wegsprengt und den Mann durch die Luft schleudert.

Glücklicherweise scheint ihm dabei nichts passiert zu sein, denn er rappelt sich auf und flieht vom Unfallort, während Gas ungehindert aus der kaputten Leitung strömt.

Etwa 30 Anwohner mussten daraufhin aus ihren Häusern evakuiert werden.

Das Gasverteilungsnetz Cadent bestätigte, laut „Daily Mail“ später, dass der Schaden an der Gasleitung von einer dritten Partei verursacht wurde.

Ein Sprecher erklärte: „Cadent-Ingenieure haben die ganze Nacht hindurch an einer Notreparatur gearbeitet, nachdem am Morgen des 21. Juni in der Brackenfield Lane in Wessington eine Leitung von einem Dritten beschädigt worden war. Unsere Teams haben alles in Sicherheit gebracht und bleiben vor Ort, um die Reparaturarbeiten abzuschließen.

Die örtliche Gasversorgung ist nicht unterbrochen worden. Die Haushalte, die gestern aus Sicherheitsgründen evakuiert worden waren, konnten inzwischen wieder nach Hause zurückkehren. Wir möchten uns bei allen für ihre Geduld bedanken.

Die Einsatzkräfte, einschließlich unseres Teams, haben hervorragend reagiert und dafür gesorgt, dass alle in Sicherheit waren.“

Quellen: n-tv.de , dailymail.co.uk