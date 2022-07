Blutbad verhindert: Passant stoppt Amokläufer mit Schüssen – In den USA kam es zu einem Amoklauf, welcher durch einen bewaffneten Zivilisten gestoppt wurde: Der Mann erschoss den Täter, als der um sich schoss. Dem Amokläufer war es zuvor gelungen, drei Menschen zu töten, wie die Polizei im US-Bundesstaat Indiana am Sonntagabend mitteilte. Demnach hatte er zudem zwei weitere Menschen verletzt, bevor seinem Treiben ein endgültiger Riegel vorgeschoben wurde.

Die Bluttat spielte sich im Einkaufszentrum Greenwood Park Mall in Indianapolis ab. Den Angaben zufolge hatte ein Mann den Gastronomiebereich in der „Mall“ betreten und dabei um sich geschossen. Der Täter soll ein Erwachsener gewesen sein, wie es hieß, sein Motiv sei unklar. Bei dem Amokläufer wurde ein neben einem Gewehr auch ein verdächtiger Rucksack gefunden, wie der Sender „ABC 10“ berichtet (siehe eingebettetes Video), zudem trug er weitere Munition bei sich.

BREAKING: Multiple victims reported in mass shooting at Greenwood Park Mall in Indiana https://t.co/9zY1uCBVxj — The Daily Beast (@thedailybeast) July 17, 2022

Schließlich sei der Täter von einem 22-jährigen Mann niedergeschossen worden. Diese Person habe sich ebenfalls in dem Einkaufszentrum aufgehalten und dabei legal eine Waffe mit sich geführt. Ein Polizeivertreter bezeichnete den Zivilisten später als „barmherzigen Samariter“, nannte ihn einen „Helden“: „Wir sind erschüttert über einen weiteren Vorfall dieser Art in unserem Land, in unserer Stadt“, so der Sprecher.

Sein wörtliches Statement zu dem Helfer: „Lassen Sie mich Ihnen sagen: Der wirkliche Held des Tages ist der Bürger, der eine gesetzeskonforme Feuerwaffe in diesem ‚Food Court‘ bei sich trug und in der Lage war, den Schützen zu stoppen. Beinahe genau dann, als der anfing.“ Dem Videobericht von „ABC 10“ zufolge (unten eingebettet) unterstützt der bewaffnete Zivilist nun durch seine „volle Kooperation“ die Ermittlungen.

