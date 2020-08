Die „Blue Angels“ gelten gemeinhin als die beste Kunstflugstaffel der Welt. Der United States Navy unterstellt, begann die Geschichte der „Blues“ bereits im Jahr 1946, damals noch unter dem recht pragmatischen Namen Navy Flight Exhibition Team. Damit bilden die in der Naval Air Station Pensacola stationierten Fliegerasse das zweitälteste Flugvorführgeschwader überhaupt.

Die Gründung hatte neben der Stärkung der Truppenmoral vor allem den Zweck, mediale Aufmerksamkeit für die Marineflieger zu gewinnen, die seinerzeit mit Budgetkürzungen und der zunehmenden Konkurrenz seitens der US Air Force zu kämpfen hatten.

Die erste Vorführung fand bereits zwei Monate nach der Gründung auf der Southeastern Air Show in Jacksonville statt. Damals noch mit drei Grumman F6F Hellcat.

In der 17-minütigen Vorführung präsentierte man zunächst nur Formationsflüge und zog mit der Show durch die Vereinigten Staaten. Der bis heute gültige Name „Blue Angels“ wurde seinerzeit – angelehnt an einen gleichnamigen Nachtclub – während eines Aufenthalts in New York offiziell gemacht.

Die Staffel wurde in den Folgejahren auf fünf Piloten aufgestockt, man wechselte erst auf die Grumman F8F Bearcat und dann später mit der Grumman F9F-2 Panther zum Jet-Antrieb, und dazu noch mehrmals die Basis. Im Zuge des Koreakrieges wurden die „Blue Angels“ 1950 dann vorerst aufgelöst, da man gute Piloten für den Einsatz brauchte.

1951 wurde die Staffel dann aber bereits wieder ins Leben gerufen. Man wechselte abermals Maschine und Stationierung, bis die „Blue Angels“ schließlich 1956 auf die heutige Größe von sechs Fliegern aufgerüstet und im Florida heimisch wurden.

Heutzutage fliegen die „Blues“ mit ihren F/A-18ern jedes Jahr von März bis November um die 60 Shows an 30 Standorten in den USA und dazu noch zwei Vorführungen in Kanada.

Viele der Techniken und Elemente, die dabei gezeigt werden, stammen noch aus der Eröffnungsshow im Jahr 1946, seit der die Staffel vor insgesamt mehr als 505 Millionen Zuschauern geflogen ist. Und jedes Jahr kommen schätzungsweise 11 Millionen weitere hinzu.

Während Videos von den Flügen und Aufführungen mittlerweile fast schon als gewöhnlich gelten, nehmen wir in dem folgenden Clip die Perspektive eines „Blue Angels“-Piloten ein, was das von außen betrachtet schon beachtliche fliegerische Können, noch einen ganzen Zacken beeindruckender erscheinen lässt.

Quelle: wikipedia.org