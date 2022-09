Blackout: Bundesregierung empfiehlt Packliste bei Stromausfall – In Zeiten der Energiekrise wachsen die Ängste der Bürger in Deutschland. Ein Szenario, wenn auch ein sehr Unwahrscheinliches, ist der sogenannte Blackout. Also ein Zusammenbrechen des gesamten Stromnetzes in Deutschland. Für ein derartiges Szenario hat das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) eine Packliste erstellt, die im Notfall eines Blackouts helfen soll.

Denn wenn es zu einem flächendeckenden Stromausfall käme, funktioniert nicht mehr viel, da wir in so gut wie allen Bereichen unseres Lebens abhängig von der Stromversorgung sind. Ein Blackout würde nicht nur das Internet, Smartphones oder TVs aussetzen, auch elektrisches Licht und Heizungen würden ausfallen.

Ebenfalls so Dinge wie beispielsweise Züge, Fahrstühle, Rolltreppen, Eingangstüren in Geschäften, aber auch Tankstellen und Supermärkte würden stillgelegt. Wie sich die Menschen auf einen potenziellen Blackout vorbereiten können, zeigt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe anhand ihrer recht umfangreichen Packliste:

Getreideprodukte, Brot, Kartoffeln

Vollkornbrot: 714 g

Zwieback: 286 g

Knäckebrot: 714 g

Nudeln, roh: 357 g

Reis, roh: 179 g

Hafer-/Getreideflocken: 536 g

Kartoffeln, roh, geschält: 714 g

Gemüse, Hülsenfrüchte

Bohnen in Dosen: 571 g

Erbsen/Möhren in Dosen: 643 g

Rotkohl in Dosen/Gläsern: 500 g

Sauerkraut in Dosen: 500 g

Spargel in Gläsern: 286 g

Mais in Dosen: 286 g

Pilze in Dosen: 286 g

Saure Gurken im Glas: 286 g

Rote Bete: 286 g

Zwiebeln, frisch: 357 g

Obst

Kirschen im Glas: 500 g

Birnen in Dosen: 179 g

Aprikosen in Dosen: 179 g

Mandarinen in Dosen: 250 g

Ananas in Dosen: 250 g

Rosinen: 143 g

Haselnusskerne: 143 g

Trockenpflaumen: 179 g

Frischobst (Apfel, Birne, Banane, Orange): 714 g

Getränke

Wasser: 20 Liter (2 Liter pro Person und Tag)

Zitronensaft: 0,14 l

Kaffeepulver: 179 g

Schwarzer Tee: 89 g

Milch, Milchprodukte

H-Milch mit 3,5 % Fett: 2 Liter

Hartkäse: 500 g

Fisch, Fleisch, Eier

Thunfisch in Dosen: 107 g

Ölsardinen in Dosen: 71 g

Heringsfilet in Soße, Konserve: 71 g

Corned Beef in Dosen: 179 g

Bockwürstchen im Glas/Dose: 214 g

Kalbsleberwurst im Glas/Dose: 214 g

Dauerwurst (z.B. Salami): 257 g

Eier: 8 Stück / ca. 379 g

Fette, Öle

Butter oder Margarine: 179 g

Öl (Maiskeim, Sonnenblumen): 0,214 l

Je nach Bedarf

Zucker, Süßstoff, Honig, Marmelade, Schokolade, Alkohol, Jodsalz, Kartoffeltrockenprodukte (z. B. Kartoffelbrei), Mehl, Instantbrühe, Kakaopulver, Hartkekse, Salzstangen etc.

Hausapotheke

DIN-Verbandskasten

vom Arzt verordnete Medikamente

Schmerzmittel

Hautdesinfektionsmittel

Wunddesinfektionsmittel

Mittel gegen Erkältungskrankheiten

Fieberthermometer

Mittel gegen Durchfall

Insektenstich- und Sonnenbrandsalbe

Splitterpinzette

Hygieneartikel

Seife (Stück), Waschmittel (kg)

Zahnbürste, Zahnpasta (Stück)

Sets Einweggeschirr & Besteck (Stück)

Haushaltspapier (Rollen)

Toilettenpapier (Rollen)

Müllbeutel (Stück)

Campingtoilette, Ersatzbeutel (Stück)

Haushaltshandschuhe (Paar)

Desinfektionsmittel, Schmierseife (Stück)

Brandschutz

Keller und Dachboden entrümpeln

Feuerlöscher

Rauchmelder

Löschdecke (notfalls Wolldecke)

Behälter für Löschwasser

Wassereimer

Kübelspritze oder Einstellspritze

Garten- oder Autowaschschlauch

Energieausfall

Kerzen, Teelichter

Streichhölzer, Feuerzeug

Taschenlampe

Reservebatterien

Camping-, Spirituskocher mit Brennmaterial

Heizgelegenheit

Brennstoffe

Notgepäck

persönliche Medikamente

behelfsmäßige Schutzkleidung

Wolldecke, Schlafsack

Unterwäsche, Strümpfe

Gummistiefel, derbes Schuhwerk

Essgeschirr, -besteck, Thermoskanne, Becher

Material zur Wundversorgung

Dosenöffner und Taschenmesser

strapazierfähige, warme Kleidung

Taschenlampe

Kopfbedeckung, Schutzhelm

Schutzmaske, behelfsmäßiger Atemschutz

Arbeitshandschuhe

Rundfunkgerät

Rundfunkgerät für Batteriebetrieb geeignet oder ein Kurbelradio

Reservebatterien

Quelle: focus.de