Bizarres Verhalten verdutzt Passanten: Hund kaut sich durch kompletten Briefschlitz – Haustiere erfreuen uns immer wieder durch ihr kurioses Verhalten. Kein Wunder, haben sie doch alle eine ganz eigene Persönlichkeit. Manche von ihnen sind wahre Entertainer. Andere sind eher ruhig und zurückhaltend, genau wie manche Menschen. Und wieder andere. Na ja … Wieder andere kauen sich zur Belustigung und Verwunderung der Passanten durch einen Briefschlitz.

Natürlich kennt man sie, die Videos und Berichte über junge Hunde, die ihrer Natur freien Lauf lassen – sehr zum Leidwesen der Hausbewohner, die nicht nur die Hinterlassenschaften auf dem Parkett beseitigen müssen. Manche brauchen neue Pantoffeln, die in die Dutzende gehen, nachdem sie wieder einmal als Kauspielzeug herhalten mussten. Aber einen Hund, der an der Haustür kaut, das erlebt man nicht alle Tage.

Kein Wunder also, dass das Spektakel auf Video festgehalten wurde

Es geschah in der schottischen Grafschaft Fife, wo Nachbarn und Passanten ihren Augen nicht trauten, als sich besagter Bello in der Croftangry Road im Dorf Kelty durch besagte Tür nagte. Das Video zeigt, wie sein Kopf aus der Tür ragt und er an dem knabbert, was einmal ein Briefschlitz war. Möge der Einbau in Frieden ruhen, denn der gefräßige Vierbeiner hatte ihn komplett entfernt.

Das PVC-Material des Eingangs hatte den Zähnen und dem Beißdruck nichts entgegenzusetzen. Das Video tauchte kurz darauf in einer lokalen Facebook-Gruppe namens Fife Jammer Locations auf und verbreitete sich von dort aus rasch im Netz. Dort findet sich auch ein entsprechender Kommentar eines Einwohners aus der weiteren Grafschaft Fife, der schrieb: „In Kelty sehen die Ring-Türklopfer wirklich anders aus“.

Was zu dem Verhalten des Hundes geführt haben mag, darüber kann nur spekuliert werden:

Das tut das Netz, wie das Portal „LADbible“ berichtet: Während sich viele Menschen von dem Video vor allem unterhalten fühlen, gibt es in den sozialen Netzwerken vermeintliche Hundebesitzer, die behaupten, es handele sich um Stressverhalten. Der Hund stehe unter Druck. Andere gaben an, dass sich der Stress insbesondere bei Schäferhunden in einem Schutzverhalten äußere – der Hund wittere eine Gefahr vor der Tür und wolle sich zu ihr durchbeißen.

Quelle: ladbible.com