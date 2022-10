Bizarrer Vorfall in der U-Bahn: Verkleidete Frauen-Gang greift Fahrgäste an – In New York kam es zu einem äußerst kuriosen Zwischenfall in der U-Bahn, der seither auch über die USA hinaus für fragende Gesichter sorgt: In der Nähe des Time Squares ging eine Gruppe von Frauen – allesamt in enge, grüne Ganzkörper-Trikots gekleidet – brutal auf zwei 19-jährige Frauen los und prügelte auf diese ein. Was die von der Netzgemeinschaft mittlerweile „Green Goblin Gang“ getauften Angreifer zu ihrer Tat motiviert hat, ist immer noch unklar.

Handy-Aufnahmen des Vorfalles gingen viral und sorgten bei einigen Usern für Spott und Belustigung, andere wiederum zeigen sich mit Blick auf die Opfer der Attacke betroffen.

Wie die „New York Post“ berichtet seien diese gegen 2 Uhr nachts von mindestens sechs verkleideten Frauen geschlagen und geschubst worden. Außerdem habe man ihnen ein Mobiltelefon und eine Handtasche geraubt.

Die Mutter eines der Opfer erklärte gegenüber der Zeitung später: „Sie sagte, sie sei von Außerirdischen angegriffen worden, und ich wusste nicht, wovon sie sprach.“

Wie sie weiter erzählt, seien ihre Tochter – die an diesem Tag auch noch Geburtstag hatte – und eine Freundin auf dem Weg nach Hause gewesen und standen am Bahnsteig, als die Frauen-Gang lärmend die Treppe herabkam. Bei Einsteigen in den Zug stieß eine der Frauen die Freundin ihrer Tochter an.

Die beiden 19-Jährigen beschlossen, sicherheitshalber in einen anderen Waggon einzusteigen, doch die Green Goblin Gang folgte ihnen und griff an.

Zwar kamen zwei der Fahrgäste zur Hilfe, doch der Rest stand einfach nur da und beobachtete den Angriff, ärgert sich die Mutter. „All diese Männer saßen da, nahmen Videos auf und sahen zu, und keiner von ihnen half, während eine Gruppe von 10 Frauen zwei junge Mädchen schlug.“

„Tiere gehören hinter Gitter, man sollte an ihnen ein Exempel statuieren.“

Zwar müssten nun die Brust ihrer Tochter geröntgt und ein CT gemacht werden, aber glücklicherweise habe sie keine Spuren im Gesicht, so die Mutter: „Eine von ihnen hatte ein Messer an ihr Bein geschnallt. Gott sei Dank ist sonst nichts passiert. Sie hat blaue Flecken an beiden Armen und Beinen. Eine von ihnen hat sie in die Schulter gebissen. Sie hat eine Bisswunde in ihrer Kleidung.“

Die Mutter des anderen Opfers fügte gegenüber der „Post“ hinzu, dass ihre Tochter „sich letzte Nacht wegen der Gehirnerschütterung übergeben musste und wir darauf warten, eine Computertomographie ihres Kopfes zu bekommen.“

„Es war eine Gruppe erwachsener Frauen, die zwei junge Mädchen brutal angegriffen und ausgeraubt haben“, sagte die Frau, die ebenso wie die Mutter des anderen Opfers aus Angst vor Vergeltung anonym bleiben möchte.

„Es wurden keine Worte gewechselt. Sie haben sie buchstäblich angegriffen und sind dann immer und immer wieder auf sie losgegangen.“

Obwohl einige der Täterinnen auf dem Clip nicht einmal die Maske ihres Kostüms über dem Gesicht trugen, scheint die „Green Goblin Gang“ bislang ungeschoren davon gekommen zu sein. Was es mit der bizarren Gruppe auf sich hat, ist bislang unbekannt.

