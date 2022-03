Bizarrer Raketen-Test in Nordkorea: Kim Jong-un feiert sich mit Hollywood-Clip – Nordkorea hat seine bislang mächtigste interkontinentale ballistische Rakete (ICBM) gestartet. Der Test der sozialistischen Diktatur wurde von dramatischem, an Hollywood-Trailer erinnernden Videomaterial begleitet. Darin inszenieren sich der „Supreme Leader“ Kim Jong-un und sein Gefolge auf ebenso martialische wie filmreife Weise, welche an Actionstreifen gemahnt. Ihr findet die rund 12-minütige Sequenz unter diesem Artikel.

Am Nachmittag des 25. März 2022 entstanden die Bilder. Diese zeigen in stilisierten Sequenzen den nordkoreanischen Diktator und seine Militärs in an Actionfilme erinnernden Zeitlupenaufnahmen, wie sie vor einer Lafette mit der Rakete posieren, in langsamem Tempo schreiten. In einer besonders prominenten Szene nimmt Kim Jong-un dabei die Sonnenbrille ab und blickt bedeutungsschwer auf seine Armbanduhr für den Countdown.

Als Nächstes kommt es zu einer rasanten Schnittfolge.

Im Zuge derer folgen ranghohe Militärs dem Beispiel des „Supreme Leaders“, blicken ebenfalls auf ihre Uhr, zugleich nimmt der Soundtrack an Intensität und Tempo zu. Etliche Jumpcuts und Aufnahmen aus der Luft folgen, werden eingestreut, während die Lafette mit dem Flugkörper in Position gebracht wird. Solcherart wird die Rakete des Typs „Hwasong-17“ inszeniert. Diktator Kim feiert dies mit einem siegesgewissen Lächeln.

Seit 2017 stellt der Start der ICBM den ersten Abschluss eines solchen Flugkörpers dar. Der Test ließ die Hwasong-17 6244 Kilometer Gesamtstrecke zurücklegen und rund 1094 Kilometer weit reisen, bevor sie vor der Küste der Halbinsel Toshima einschlug. Mit dem Manöver, mit dem eine potenzielle nukleare Traglast in Händen des Diktators Nachbarstaaten bedrohen könnte, dürfte der Kurs der politischen Entschärfung zwischen Nord- und Südkorea, welcher 2018 eingeschlagen wurde, mutmaßlich Schaden nehmen.

Japanische Medien hatten berichtet, dass eine solche Rakete auch die US-Ostküste erreichen könnte, insofern sie einer herkömmlichen Flugbahn folgt.

Die USA haben Russland und Nordkorea neue Sanktionen auferlegt, um zu vereiteln, dass Pjöngjangs Raketenprogramm die dafür kritischen Bestandteile erhält.

Quelle: news.yahoo.com