Bis zu 48 Grad: Sahara-Hitze rollt über Europa – Im Jahr 2021 wurde mit seinerzeit 48,8 Grad der bisherige Allzeit-Hitzerekord in Europa aufgestellt. Seit auf unserem Kontinent das Wetter dokumentiert wird, gab es also keinen so heißen Tag – und nun, gerade einmal zwei Jahre später, drohen gleich zwei Regionen der Bestmarke gefährlich nahezukommen.

So liegt der offizielle Temperaturrekord etwa in Rom bei 40,7 Grad, bereits am Dienstag soll es dort aber satte 45 Grad heiß werden. In ganz Süditalien klettert das Thermometer regelmäßig über die 40-Grad-Marke, auf Sardinien sind für den Sonntag 47 Grad vorhergesagt, am Montag sogar 48 Grad.

Sizilien mit seinen prognostizierten 45 Grad da kühler zu nennen, ist fast schon zynisch.

Dann wandert die Hitze weiter und wird schließlich Griechenland erfassen, wo Werte bis zu 47 Grad und in der Folge weitere gebrochene Hitzerekorde erwartet werden.

Schuld an dem extremen Wetter ist heiße Wüstenluft aus Nordafrika, die es selbst in 1.500 Metern Höhe noch auf 30 Grad und teilweise sogar mehr bringt. Nimmt man nun auch noch den vielen Sonnenschein hinzu, der die bodennahe Luft jeden Tag erwärmt, explodieren die sommerlichen Temperaturen förmlich.

Dementsprechend herrscht im gesamten Mittelmeerraum derzeit hohe bis sehr hohe Waldbrandgefahr. Auch wenn sich die Lage in Spanien und Portugal immerhin leicht erholt hat, bleibt die Gefahr in den nächsten zehn Tagen sehr hoch.

Experten gehen davon aus, dass sich die Hitzewelle in Südeuropa bis in die nächste Woche hineinziehen wird. Erst nach dem 26. Juli wird mit kühlerer Luft aus dem Norden und etwas Regen in der Mittelmeerregion gerechnet.

Weitere Temperaturspitzen könnten dem Süden Europas aber bereits im August drohen.

