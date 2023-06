Bis zu 100 Prozent mehr: DHL erhöht erneut die Preise – Nachdem die DHL erst im letzten Jahr die Preise für Pakete angehoben hatte, folgt nun die nächste Erhöhung. Ab Juli 2023 müssen Kunden für bestimmte Pakete bis zu 100 Prozent mehr zahlen, in einigen wenigen Fällen wird es aber auch günstiger.

Die kommende Preisanpassung betrifft sowohl Lieferungen innerhalb von Deutschland als auch jene ins Ausland. Zudem kommen auf die Kunden künftig auch höhere Kosten für Dienstleistungen wie Nachnahme oder eine Altersprüfung zu.

Im Inland werden vor allem schwere Pakete teurer.

So erhöhen sich die Kosten für Lieferungen bis zehn Kilogramm um einen Euro und betragen damit demnächst 10,49 Euro, während der Preis für besonders schwere Güter bis 31,95 Kilogramm von 16,49 Euro auf 19,99 steigt.

Für eine Transportversicherung bei einem Warenwert bis 2.500 Euro werden ab Juli 6,99 Euro fällig – zuvor waren es nur sechs Euro. Bei einem Wert von bis zu 25.000 Euro verlangt die DHL künftig 19,99 Euro, anstatt wie bisher 18 Euro. Sperrgut wird von 26,78 Euro auf 28,99 Euro angehoben, der Versand gerollter Waren steigt von 1,79 Euro auf 1,99 Euro.

Für eine Lieferung per Nachname werden darüber hinaus bald 8,99 Euro statt 6,90 Euro verlangt. Soll zusätzlich noch eine Altersprüfung vorgenommen werden, lässt sich die DHL dies mit 1,99 Euro statt den bisher üblichen 1,19 Euro versilbern.

Damit haben wir es im Inland-Bereich bereits mit Preissteigerungen von 60 Prozent zu tun, noch tiefer langt die DHL aber bei internationalen Paketen zu.

So werden abhängig vom Gewicht der Lieferung innerhalb der EU zwischen 50 Cent und 3,50 Euro mehr pro Paket fällig, während einige Sendungen über die EU-Grenzen hinaus unter bestimmten Umständen kurioserweise günstiger werden. So kann man ab Juli mit Paketen in die Schweiz bzw. nach Großbritannien oder Irland einen Euro sparen, so man diese denn in der Filiale frankieren lässt (29,99 Euro statt 30,99 Euro).

Geht es wiederum nach Australien oder Ozeanien, werden die mit Blick auf die große Entfernung ohnehin schon nicht günstigen Sendungen noch einmal deutlich teurer. Für Pakete bis 31,5 Kilogramm wurden bislang 132,99 Euro verlangt – nun sollen ganze 266,99 Euro gezahlt werden, was einen Aufpreis von 100 Prozent bedeutet. Für reguläre Pakete bis 10 Kilo werden künftig 92,99 Euro statt 63,99 Euro fällig – immerhin noch 45 Prozent mehr.

Sparfüchse sind von daher gut damit beraten, sich noch mit den bis Ende Juni verfügbaren Marken zum alten Preis einzudecken, idealerweise über die von DHL angebotenen Sparsets mit drei bis zehn Paketmarken zur Online-Frankierung. Die dabei erworbenen Codes können bis zu drei Jahre lang etwa in der „Post & DHL“-App eingelöst werden, und das auch nach der Preiserhöhung.

Eine Übersicht über die ab dem 01. Juli geltenden Preise bei der DHL findet ihr unter diesem Link.

Quelle: techbook.de