Biontech: Impfung für Kinder kommt voraussichtlich im Juni – Bereits im Juni möchte das deutsche Biotechnologieunternehmen Biontech Impfungen für Kinder gegen das Corona-Virus ermöglichen. Wenn alles nach Plan läuft, stellt der Konzern zudem einen Impfstoff für Jugendliche bis September in Aussicht.

Die Entwicklung eines Vakzins für Kinder hatten die beiden Biontech-Chefs Ugur Sahin und Özlem Türeci schon im Januar hoch priorisiert, sodass man nun an dem Punkt ist, konkreter werden zu können.

Schon am kommenden Mittwoch möchte man eine Zulassung des Impfstoffes für Kinder ab zwölf Jahren bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) beantragen.

Gegenüber dem „Spiegel“ erklärte Sahin: „Wir haben die Studiendaten für die 12- bis 15-Jährigen in den USA für die bedingte Zulassung eingereicht, in Europa sind wir in den letzten Zügen vor der Einreichung.“

Sollte die Prüfung erfolgreich sein und nach einigen Wochen positiv beschieden werden, ist es denkbar, dass die ersten Impfungen bereits Anfang Juni erfolgen. Im Idealfall liegen im Juli dann weitere Ergebnisse für Fünf- bis Zwölfjährige vor, im September schließlich für die jüngeren Kinder.

Sahin weiter: „Wenn alles gut geht, können wir, sobald die Daten ausgewertet sind, in verschiedenen Ländern den Antrag auf Zulassung des Impfstoffs für alle Kinder der jeweiligen Altersgruppe einreichen.“

Quelle: focus.de