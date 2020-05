„Bill Gates kapert Deutschland“?: Youtuber entlarvt Lügen von Verschwörungs-Theoretiker – Nicht erst seit dem Beginn der Corona-Krise werden Stimmen laut, die Bill Gates und der „Bill & Melinda Gates Foundation“ Nationen-überspannende Einflussnahme vorwerfen. Von Impfpflicht ist da die Rede, von Manipulation ganzer Regierungen. Doch was ist dran? Dieses Video geht darauf ein.

Philipp Walulis ist eifrigen TV-Guckern jüngerer Generation durchaus ein Begriff mit seiner Sendung „Walulis sieht fern“. Darin nahm er seinerzeit im Fernsehen so manches Medienphänomen unter die Lupe und legte einen stets satirischen Finger in die Wunde.

Walulis hat aber auch einen YouTube-Kanal, bei dem er genau auf die gleiche Weise zu Werke geht – dort hat er sich ein Video zu Gemüte geführt, das seit dem 4. Mai millionenfach geklickt wird und für kontroverse Debatten sorgt.

Der heutige YouTuber und frühere Rundfunk- und Fernsehmoderator Ken Jebsen ist darin zu sehen und warnt vor der Einflussnahme von Bill Gates und seiner Foundation weltweit. Mehr als drei Millionen Klicks erntete die Wutrede Jebsens, sie wird unentwegt in den Sozialen Medien geteilt.

Doch was ist dran Jebsens Aussagen zur deutschen Corona-Politik und dem Leben in einer „deutschen Demokratie-Simulation“? An Impfpflicht und Computerchips in unserem Blut, wenn es nach dem vermeintlichen Willen von Bill Gates geht?

Sind Jebsens Aussagen begründet oder am Ende doch Fake News? Ist Gates einflussreicher als „Churchill, Stalin und Hitler seinerzeit zusammen?“, wie es im Video heißt? Walulis hat sich das Ganze angesehen und sich Aussage um Aussage vorgeknöpft.