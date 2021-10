Biertrinken für einen guten Zweck: Mann sammelt tonnenweise Kronkorken für Kinderhospiz – Wenn man schon Bier trinkt, warum dann nicht für einen guten Zweck? Diese Frage stellte sich auch der Einzelhandelskaufmann Björn Poller, der gemeinsam mit zwei Kumpels ganze 18 Monate lang Kronkorken sammelte.

Dabei kamen stattliche zehn Tonnen zusammen, die anschließend auf dem Schrottplatz verhökert wurden, um den Erlös dem Kinderhospiz Tambach-Dietharz zu spenden.

Immerhin: Für eine Tonne gibt es aktuell um die 190 Euro.

„Derzeit lagert in meiner Garage eine halbe Tonne Kronkorken“, erklärt Poller, der vor zwei Jahren die einfache aber geniale Idee hatte, die blechernen Verschlüsse, welche beim Biertrinken anfallen, nicht einfach wegzuwerfen.

Und damit sollte er nicht lange alleine bleiben: Mittlerweile sammeln rund 1.000 Gleichgesinnte die gewinnbringenden Flaschenverschlüsse. Poller dazu:

„Mein Auto wird dann zum Kronkorken-Sammeltaxi – mittlerweile haben wir 15.000 Kilometer mehr auf dem Tacho.“

Und so konnte er im August einen ersten Scheck in Höhe von stolzen 1.246 Euro an das Kinderhospiz Tambach-Dietharz übergeben. Doch das sollte nur der Anfang sein, plane man für den Sommer doch bereits die nächste Spende:

„Jetzt haben wir schon wieder eine knappe Tonne zusammen“, weiß Poller stolz zu berichten.

Quelle: bild.de