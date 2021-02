Studie: Anzeichen, wenn der Partner sich trennen will – Sollten euch kürzlich kleinere Veränderungen in der Wortwahl eures Partners aufgefallen sein, könnte dies auf eine bevorstehende Trennung hindeuten. Das geht zumindest aus einer Studie hervor, im Rahmen derer Wissenschaftler die Beiträge von Reddit-Nutzern analysierten, die sich um das Thema Trennung drehten.

Den in der US-amerikanischen Fachzeitschrift „Proceedings of the National Academy of Sciences“ veröffentlichten Ergebnissen zufolge, verändert sich die Sprache bereits ungefähr drei Monate vor und bis zu sechs Monate nach der Trennung.

Besonders häufig werden in dieser Phase – sowohl von den Reddit-Usern, die eine Trennung planen, als auch von den Verlassenen – Wörter wie „ich“ und „wir“ verwendet. Laut den Forschern ein Hinweis darauf, dass man sich in einem kognitiven Denkmodus befindet, der dem Zweck der Selbstanalyse und der Verarbeitung der Beziehung dient. Das analytische Denken hat demgegenüber indes das Nachsehen.

Studienautorin Sarah Seraj, Psychologin an der University of Texas in Austin, erklärt: „Die Tatsache, dass es sprachliche Veränderungen gab, bevor das Trennungsereignis eintrat, bedeutet, dass die Menschen, selbst wenn sie das Ende der Beziehung noch nicht unbedingt kommen sahen, bereits davon beeinflusst wurden.“

Seraj zufolge ist es dabei fraglich, ob man den Verlauf der Beziehung überhaupt noch beeinflussen kann, selbst wenn man rechtzeitig den häufigeren Gebrauch der Worte „ich“ und „wir“ als Warnsignal registriert.

Über die sonst üblichen Umfragen fiel das Sammeln von aussagekräftigen Daten über den Trennungsprozess, angesichts der sensiblen Natur des Themas, bislang eher schwer, da diese während der schmerzlichen Trennungsphase oder direkt danach als aufdringlich empfunden werden.

Seraj dazu: „Trennungen sind so zentral für die menschliche Erfahrung. Aber es kann schwierig sein, sie im Kontext der realen Welt zu untersuchen.“

Da mittlerweile aber immer mehr Menschen ihren Gefühlen im Netz freien Lauf lassen, ermöglichen es Plattformen wie Reddit den Wissenschaftlern, Daten über die Beziehungen von Social-Media-Nutzern quasi in Echtzeit zu erfassen.

Und so untersuchten die Forscher über eine Million Beiträge von insgesamt 6.803 Nutzern, ein Jahr vor und ein Jahr nach der Trennung, und analysierten dabei die Veränderung der Sprache.

Wie sich zeigte, kehrten einige Nutzer selbst sechs Monate nach der Trennung noch nicht in den ursprünglichen Sprachgebrauch zurück, was unter anderem darin begründet liegt, dass die Betroffenen die Trennungsgeschichte weiterhin nacherzählten oder noch immer über die vergangene Beziehung nachgrübelten.

Ein Abschließen fällt laut Seraj somit schwer. Die Expertin rät allen, die nach sechs oder mehr Monaten nicht in die alte Ausdrucksweise zurückgefunden haben, sich vor Augen zu halten, dass derartige Wunden Monate zum Heilen brauchen, oder sich im Zweifelsfall professionelle Hilfe zu holen.

Quelle: businessinsider.de