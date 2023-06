Bewerbungsgespräch: An dieser Frage scheitern 199 von 200 Bewerbern – Auf der Suche nach dem Traumberuf warten viele Hürden auf Bewerber. Die letzte ist das Vorstellungsgespräch, insbesondere eine mögliche Fragerunde: Man kann sich noch so gut vorbereiten, es warten auch die sogenannten Verhaltensfragen auf einen – auch Brainteaser genannt. Hier wird eine oft regelrecht gemeine Konstellation genannt, auf die Bewerber antworten müssen, um so nicht zuletzt Rückschlüsse auf ihren Charakter zu erlauben. Eine davon ist besonders fies.

Klassische Erkundigungen abseits der Verhaltensfrage sind laut „t3n“ etwa „Warum fiel Ihre Wahl auf uns?“ oder „Können Sie uns Ihre Stärken und Schwächen nennen?“. Auf Fragen dieser Art kann man sich gut vorbereiten, sie sind mehr oder weniger allgemein bekannt. Doch bei einem Brainteaser sieht das anders aus, diese zirkulieren nicht so öffentlich. Hier nennt das Technikportal als Beispiel etwa: „Ein Kunde beschimpft Sie am Telefon, weil er mit Ihrem Konzept nicht zufrieden ist. Wie reagieren Sie darauf?“.

Nun ist guter Rat teuer:

Denn Bewerber werden durch solche Fragen sofort ins Schwimmen gebracht – angesichts einer prüfungsähnlichen Situation im Bewerbungsgespräch sucht man automatisch nach dem Haken. Genau darum geht es ja, das Handeln sowie die Denkweise einer Person kommen praktisch unters Mikroskop. Die Frage soll ja gerade Stress erzeugen, um eine Reaktion zu beobachten. Eine dieser Verhaltensfragen/dieser Brainteaser wird in einem Buch namens „Mind Like Water: Keeping Your Balance in a Chaotic World“ von Jim Ballard genannt.

Dem Artikel zufolge nennen 199 von 200 Bewerbern darauf die falsche Antwort. Und so lautet sie voll zitiert: „Sie fahren mit dem Auto durch eine stürmische Nacht. Sie kommen an einer Bushaltestelle vorbei und sehen, dass dort drei Menschen warten: 1. Eine alte Dame, die kurz davor ist, zu sterben. 2. Ein alter Freund, der einmal Ihr Leben gerettet hat. 3. Der perfekte Mann/die perfekte Frau Ihrer Träume.“

Der eigentliche Brainteaser:

„Sie wissen, dass Sie in Ihrem Auto nur eine weitere Person mitnehmen können. Wenn Sie die alte Dame wählen, könnten Sie ein Leben retten. Wenn Sie Ihren alten Freund mitnehmen, der einmal Ihr Leben gerettet hat, ist das die perfekte Gelegenheit, sich bei ihm zu bedanken. In beiden Fällen jedoch würden Sie wahrscheinlich nie wieder auf Ihre große Liebe treffen.“ Autor Ballard zufolge denken an dieser Stelle die meisten der Bewerber über eine der drei Antworten nach.

Aus dem Grund, dass ein überwiegender Teil von ihnen sich eben nur auf das momentan Vernommene konzentrierte: „Wer darf in mein Auto einsteigen?“ Tatsächlich aber soll das Offensichtliche gar nicht die Lösung sein, die meisten Bewerber blenden es aus. Die Situation lässt sich dem Artikel zufolge nämlich lösen: Man gibt dem alten Freund einfach den Autoschlüssel. Der fährt dann die alte Dame ins Krankenhaus, um sie behandeln zu lassen.

Währenddessen kann man mit dem Partner der Träume einfach spazierengehen oder mit dem Bus fahren. Dilemma gelöst.

Kurz: Wird man in einem Vorstellungsgespräch vor eine Verhaltensfrage gestellt, hat man das Gefühl, dass es nur eine Lösung zu geben scheint, könnte es dem Artikel zufolge helfen, zurückzutreten. Das Problem sollte man sich dann mit Abstand noch einmal ansehen, dass vermeintlich Offenkundige in den Hintergrund treten lassen. Personen, welche über die mentale Klarheit verfügen, eine solche Verhaltensfrage mit einer intelligenten Reaktion zu beantworten, könnten nämlich mächtig Eindruck beim Gegenüber schinden – und damit beste Voraussetzungen für die Stelle schaffen.

Quelle: t3n.de