Betrug in der Fahrschule: Frau übernimmt Fahrprüfungen und sahnt ab – Aktuell steht ein Fall in den Medien, den man so auch nicht alle Tage zu sehen bekommt. Genauer gesagt geht es um einen wirklich dreisten Betrugsfall in einer Fahrschule. Für viele Menschen ist es ein Alptraum, die praktische Fahrprüfung ablegen zu müssen. Aus Angst vor der Prüfung schlafen sie nicht richtig und sind maximal nervös.

Dadurch passieren immer wieder während der Fahrprüfungen vermeidbare Fehler, die einen durchrasseln lassen. Genau hier hat eine Frau eine echte Marktlücke gesehen – eine illegale, wohlgemerkt. Es geht um die 30-jährige Inderjeet K. aus der Stadt Llanelli in Wales. Sie hat nämlich all den Fahrschülerinnen mit Prüfungsangst angeboten, dass sie doch einfach an ihrer Stelle die praktische Fahrprüfung für sie absolvieren könne.

150 Mal für andere die Fahrprüfung abgelegt, 32.000 Euro abkassiert

Dieses Angebot nahmen tatsächlich sehr viele an und so gab sich die Frau illegalerweise als die jeweilige Fahrschülerin aus. Innerhalb von gerade einmal zwei Jahren soll die 30-jährige insgesamt 150 Mal für andere die Fahrprüfung abgelegt haben. Natürlich hat sie das nicht umsonst getan, so soll Inderjeet K. in der Zeit mehr als 32.000 Euro abkassiert haben.

Doch irgendwann flogen ihre Betrügereien auf, nachdem man ihr Gesicht in einem der verschiedenen Prüfungscenter wiedererkannte. Daraufhin musste sie sich vor Gericht verantworten. Die 30-Jährige wurde zu einer Geldstrafe von 31.500 Euro verurteilt. Als Alternative zur Geldstrafe kann sie auch für zwölf Monate in den Knast. Einschlägige Gefängniserfahrung besitzt sie, so saß die Frau schon einmal für ähnliche Vergehen sechs Monate hinter Gittern.

