Bester braver Junge: Hunde-Greis gewinnt Guinness-Weltrekord – Wer sich ein Haustier anschafft und nicht das Glück hat, eine Galapagos-Schildkröte zu erben, die Jahrhunderte leben kann, kennt das Problem: Der (meist) vierbeinige Freund wird eines Tages vor einem selbst von dieser Welt gehen. Deshalb lernt man, jeden Moment mit dem Tier zu schätzen – und das Leben im Hier und Jetzt zu genießen. Aber welcher Hund ist der älteste? Wir haben die Antwort: Er heißt Bobi und lebt auf einem Bauernhof.

Bobi hält nicht nur einen, sondern gleich zwei Guinness-Weltrekorde. Der brave „Junge“ gehört zur Zuchtreihe Rafeiro do Alentejo – portugiesische Hofhunde, die zwischen zwölf und 14 Jahre alt werden, wie das Portal „LADbible“ berichtet. Über das Alter seiner Kameraden kann Bobi allerdings nur milde lächeln, denn zum Zeitpunkt dieser Meldung wird er bereits 30 Jahre und 271 Tage alt sein. Apropos alt:

Der bisherige Rekord stand über 100 Jahre lang.

Den hielt der australische Hütehund Bluey, der es mit den üblichen Hunde-Lebenserwartungen ebenfalls nicht so genau nahm: Er wurde satte 29 Jahre und fünf Monate alt. Bobi hingegen lebt im malerischen Dorf Conqueiros in Portugal auf einem Hof. Dass er so alt wurde, war übrigens keine Selbstverständlichkeit. Denn eigentlich wollten die Eltern seines Besitzers Leonel Costa den guten Bobi einschläfern lassen. Warum, das erklärte das 38-jährige Herrchen dem Guinness-Buch:

„Ich war acht Jahre alt“, so Costa, „mein Vater war Jäger und wir hatten immer viele Hunde.“ Doch mit einem Wurf von vier Welpen, darunter Bobi, wurde es Leonels Vater zu viel. Er wollte die Tiere einschläfern. Doch zu seinem Glück hatte sich Bobi an diesem Tag vom Wurf verirrt und konnte nicht gefunden werden. Seine Rettung: Leonel und seine Brüder hielten die Existenz des Tieres vor ihrem Vater geheim.

Costa wörtlich:

„Wir wussten, wenn der Hund seine Augen öffnet, würden meine Eltern ihn nicht mehr [einschläfern]. In [Portugal] gehört es zur Tradition, dass man so etwas nicht tun kann oder darf“. Also versteckten der heutige Besitzer und seine Brüder Bobi 14 Tage lang, bis der noch blinde Welpe die Augen richtig öffnete – wohl wissend, dass ein Blick genügte, damit der Vater keinen Finger mehr gegen das Tier rührte.

Die Eltern waren über dieses Verhalten sehr verärgert, hielten sich aber an die portugiesische Tradition – Bobi durfte leben. Wie Costa erzählt, haben seine Eltern „viel geschrien und uns bestraft“, als sie es herausfanden. Aber: „Es hat sich gelohnt und es gab einen guten Grund“. Wenn Bobi bis Mai überlebt, wird der Hunde-Greis stolze 31 Jahre alt, ein biblisches Alter für den besten und ältesten aller braven Jungen.

