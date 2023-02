„Beste mit der Kamera eingefangene UFO-Sichtung“: Silberne Form und US-Jagdflugzeuge gefilmt – Sie begeistern die Menschen, seit erstmals Namen wie Roswell oder Area 51 auftauchten: UFO-Sichtungen sind nicht erst seit dem Serien-Meilenstein „Akte X“ in aller Munde. Immer wieder tauchen Videos und Bilder auf, das Pentagon veröffentlicht Studien über solche Begegnungen mit unidentifizierten Flugobjekten. Die User im Netz wollen nun die „beste mit der Kamera eingefangene UFO-Sichtung“ gekürt haben. Diese findet ihr weiter unten.

Die Bilder wurden über das soziale Netzwerk TikTok verbreitet. Der Account „@ufotracker“ hat sich auf Material von angeblichen UFO-Sichtungen spezialisiert. Alle diese Sichtungen haben seit Jahrzehnten die Eigenschaft, dass sie sehr schwer zu verstehen und rein grafisch besonders undeutlich sind. Kurios, in Zeiten von HD-Kameras in Privathänden und Smartphones. In diesem Fall sehen wir, wie es bei vielen Videos dieser Art der Fall ist, wie ein kleiner Punkt am Himmel nach dem Zoomen größer und klarer wird.

Jemand aus dem Kamera-Off ruft:

„Was zum Teufel ist das?“ Das Objekt am Himmel zieht die Aufmerksamkeit auf sich. Was es ist, lässt sich nur schwer erkennen, wie auch ein Bericht von „LADbible“ festhält und augenzwinkernd kommentiert: „Aber das ist ja der Sinn der Sache, oder?“ Doch damit ist das Video noch nicht zu Ende – es tauchen vier US-Düsenjäger im Bild auf, die auf das vermeintliche Flugobjekt zusteuern. Ob daraus letztlich eine Begegnung geworden ist, verrät das Video nicht.

Denn dort, wo es so richtig spannend wird, endet das Material. Ob es sich also um ein echtes Objekt handelt, das die Jäger verfolgt haben, ist aus dem Video nicht ersichtlich. Wie immer bei solchen Sichtungen sind die Meinungen der User im Netz gespalten und gehen weit auseinander – für die einen ist genau dieses Video Grund genug, nun selbst UFO-Beobachter werden zu wollen:

„Wenn ich die Kampfjets so sehe … Würde ich anfangen zu glauben“, schreibt jemand.

Jemand anderes kommentierte in bewusst wechselnder Groß-Kleinschreibung, die im Netz dazu dient, einen Redner besonders naiv, dumm oder unehrlich erscheinen zu lassen: „Die Regierung: DaS Ist ein WeTtEr bALlOn“ (sic). Jemand stimmte zu: „CIA-Agenten hier sagen uns, dasses ’n Wetterballon is’.“ (sic) Diese Person bezog sich offenkundig auf den Kommentar eines anderen Nutzers: „Das ist ein Wetterballon. Also keine Sorge deswegen. Macht einfach weiter mit eurem Tag.“

Jemand anderes fasste den Tenor zusammen: „Ich habe eine Idee Leute wir filmen nur 30 Sekunden und hören auf wenn es interessant wird.“ (sic) Ein weiterer User äußerte sich kritisch zu den modernen technischen Möglichkeiten: „Im Zeitalter von Drohnen und CGI glaube ich nichts, was ich auf Video sehe.“ Schließlich machte sich jemand einfach über das Thema lustig und erwähnte das derzeit bekannteste UFO der Popkultur. Das „Auto“ von Serienfigur Rick Sanchez: „Das sind wieder Rick und Morty“, spottete der User.

Quelle: unilad.com