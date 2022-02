Bessere Work-Life-Balance: Belgien plant 4-Tage-Woche bei gleicher Arbeitszeit – In Belgien versucht sich die Regierung derzeit an einer revolutionären Reform des Arbeitsmarktes. Den Plänen zufolge sollen Arbeitnehmer bei gleichbleibender Wochenarbeitszeit künftig nur noch vier Tage arbeiten.

Der belgische Premierminister Alexander De Croo erklärte in einer Mitteilung: „Der erste Pfeiler ist, den Arbeitern mehr Flexibilität, mehr Freiheit zu geben.“

Das bedeutet, dass Arbeitnehmer in Vollzeit künftig die Möglichkeit haben, am Tag länger zu arbeiten, um ihr Pensum an erforderlichen Stunden auch an vier anstatt fünf Tagen abzuleisten. De Croo zufolge solle dies der Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben zugutekommen.

Bestandteil der Arbeitsmarktreform ist überdies ein gesetzlich geregelter Zugang zu Weiterbildungsangeboten für Arbeitnehmer.

Des Weiteren sollen die Nachtdienst-Regeln künftig flexibler gehandhabt werden, was vorrangig dem Zweck dient, den Online-Handel mehr Schwung zu verleihen. Zudem sollen Angestellte von Internet-Plattformen wie „Uber“ besser geschützt werden, indem beispielsweise eine Arbeitsunfall-Versicherung in diesem Bereich zur Pflicht wird.

„Wir arbeiten an einer nachhaltigen, innovativen und digitalen Wirtschaft“, so De Croo.

Laut der Nachrichtenagentur Belga ziele die Reform auf eine Beschäftigungsquote von 80 Prozent ab, die bis 2030 erreicht werden soll. Aktuell beträgt diese 71 Prozent, jedoch bei großen regionalen Unterschieden.

Hierzulande bewegt sich die Quote der Erwerbstätigen dem Statistischen Bundesamt zufolge zurzeit bei 75,5 Prozent.

Quelle: rp-online.de