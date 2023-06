Besser Einschlafen: Ein simpler Atem-Trick hilft – Ein US-amerikanischer Mediziner hat eine Methode entwickelt, die angeblich Menschen in nur 60 Sekunden zum Einschlafen bringen soll. Diese Methode basiert ausschließlich auf einfachen Atemübungen.

Oft haben Menschen Schwierigkeiten beim Einschlafen, da ihr Geist zur Ruhe kommen möchte, eine Vielzahl an Gedanken das Gehirn jedoch aktiv am Eintauchen in die entspannte und erholsame Welt der Träume hindert.

Angeblich gibt es diverse Ansätze, um dem quälenden Herumwälzen ein Ende zu setzen. Doch die Methode des US-Mediziners Andrew Weil ist überraschend anders.

Er propagiert seit Jahren seine 4-7-8-Atemtechnik, um den Blutdruck zu senken, Panikattacken zu bekämpfen und Schlafschwierigkeiten zu überwinden.

Die Technik funktioniert wie folgt:

Zunächst sollten Einschlafwillige ihre Zungenspitze hinter den oberen Schneidezähnen am Gaumen platzieren. Dann atmen sie durch die Nase ein und zählen bis vier. Anschließend halten sie den Atem an und zählen dabei bis sieben. Schließlich atmen sie durch den Mund aus und zählen bis acht. Wenn alles richtig gemacht wird, sollte beim Ausatmen sollte ein leichtes Rauschen zu hören sein.

Das Konzept basiert auf den Lehren des Yoga und soll angeblich zu einem schnelleren und besseren Einschlafen führen, da der Sauerstoffgehalt im Blut durch das Anhalten des Atems erhöht wird, berichtet die britische Tageszeitung "The Telegraph".

Das intensive Ausatmen lässt verbrauchte Luft ausströmen – zuerst senkt sich der Puls, dann tritt Entspannung ein.

Es wird empfohlen, die Übung zunächst vier Mal zu wiederholen, sowohl abends vor dem Schlafengehen als auch morgens. Laut Weil gewöhnt sich der Körper daran, wenn die Übung regelmäßig praktiziert wird.

Nach etwa acht Wochen kann die Anzahl der Zyklen morgens und abends auf acht erhöht werden. Dann steht angeblich einer erholsamen Nacht nichts mehr im Wege.

Quelle: welt.de