Dass Rauchen alles andere als gut für die Gesundheit ist, sollte jedem klar sein. Dass man, wenn man mit dem Rauchen aufhört, eine Menge Geld sparen kann, ebenfalls. Nun zeigt ein Ersparnisrechner für Raucher auf, wie viel man wirklich sparen würde, wenn man dem Zigarettenkonsum entsagte.

Je nachdem wie viele Glimmstängel man am Tag konsumiert, kann am Ende ein Betrag herauskommen, mit dem man sich zum Beispiel einen schönen Urlaub machen kann. Auch wenn Raucher selbst wissen, dass sie jede Menge Geld verbrennen, zeigt der Ersparnisrechner von der Bundesregierung für Sucht- und Drogenfragen es einmal mit harten Fakten und Zahlen.

Auf den ersten Blick scheinen beim Nikotinkonsum die errechneten 32 Cent pro Zigarette nicht viel, am Ende macht es aber die Summe. Denn wer zehn, zwanzig oder mehr Zigaretten am Tag raucht, schraubt die Summe auf das Jahr bezogen immens hoch. Statista hat dazu im April 2022 die Ergebnisse einer Umfrage veröffentlicht, wonach circa 53 Prozent der Deutschen elf oder mehr Zigaretten pro Tag konsumieren.

Nachfolgend ein paar Beispielrechnungen mit dem Ersparnisrechner:

Bei elf Zigaretten am Tag kommt man bereits pro Monat auf eine Ersparnis von 100 Euro. Damit könnte man mehr als sechs Monate bei diversen Streaming-Anbietern bezahlen.

Wer zwanzig Zigaretten am Tag raucht und aufhören würde, könnte pro Jahr rund 2.330 Euro sparen, womit man zum Beispiel einen schönen Urlaub verleben könnte.

Wer am Tag auf 30 Zigaretten kommt, könnte in rund 18 Monate ganze 5.000 Euro sparen. Da wäre zum Beispiel eine Einbauküche drin.

Mit dem Rauchen aufzuhören könnte also sehr viel Geld in die eigene Kasse spülen, gerade in Zeiten wie diesen. Ganz davon abgesehen, dass es förderlich für die Gesundheit ist. Wer mit dem Rauchen aufhören will, dem werden dafür einige Hilfsangebote an die Hand gegeben.

So gibt es zum Beispiel eine telefonische Beratung bei der Rauchstopp-Hotline (0800 – 8 31 31 31), auch die eigene Krankenkasse gibt Hilfen und Angebote zur Rauchentwöhnung.

