BER Flughafen-Panne: Fehlende Rolltreppen zum Bahnsteig – Mit der geplanten Eröffnung des BER soll am 31. Oktober eine lange Reise durch ein wahres Labyrinth an baulichen Mängeln und organisatorischen Fehlentscheidungen endlich zu Ende gehen. So richtig glauben mögen wir es erst, wenn auch wirklich die ersten Flieger gestartet und gelandet sind, aber dass die Deutsche Bahn eine Woche vor Betriebsstart den dazugehörigen Bahnhof schon mal offiziell eröffnet hat, ist wohl als gutes Zeichen zu deuten.

Unter dem Terminal 1 gelegen, soll dieser kurze Wege zum Check-In und raus aus dem Flughafen nach der Landung ermöglichen. Allerdings hat man die Nummer – ganz BER – dabei wohl nicht so richtig durchdacht. Denn von abwärtsführenden Rolltreppen fehlt seltsamerweise jede Spur.

Insgesamt drei Aufgänge führen von der unterirdischen Station hinauf zum Terminal. Neben den Treppen befindet sich jedoch lediglich je eine Rolltreppe nach oben. Nach unten kommen Reisende mit ihrem schweren Gepäck folglich nur über die Stufen oder einen der drei Aufzüge pro Bahnsteig.

Ein Bahnsprecher teilte mit, dass die Treppenanlagen und Fahrstühle nicht der Deutschen Bahn, sondern der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) obliegen. Dort heißt es wiederum schlicht, dass in den Plänen keine abwärtsführenden Rolltreppen vorgesehen waren.

Der stellvertretende Vorsitzende des Berliner Fahrgastverbands Igeb., Jens Wieseke, hat da kein Verständnis für. „In einer älter werdenden Gesellschaft wird es wichtiger, den Menschen beim Treppab-Steigen zu helfen.“

Mal ganz abgesehen davon, dass Rolltreppen eine größere Personenkapazität als gewöhnliche Stufen hätten und den Reiseverkehr besser kanalisieren würden. „Da hätte die Flughafengesellschaft drauf bestehen müssen.“

Es ist folglich davon auszugehen, dass sich die Treppen mit zukünftig wieder auf das alte Niveau steigende Fluggastzahlen als Kapazitätsproblem erweisen könnten.

