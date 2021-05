Studie: Die beliebtesten Biermarken der Deutschen – Dass deutsche Biere zu den besten der Welt zählen, ist wohl unbestritten. Welches davon aber das Leckerste sei, darüber lässt sich herrlich streiten. Oder aber man macht es einfach wie die Meinungsforscher von Yougov, und organisiert eine groß angelegte Umfrage, um herauszufinden, welches das Lieblingsbier der Deutschen ist.

Rückläufige Absatzzahlen hin oder her, die Deutschen sind eine Nation der Bierbrauer. Immerhin stieg die Anzahl der der Bier-Brauereien hierzulande in den letzten Jahren auf mehr als 1.500 Betriebe. Viel Auswahl also, um seinen ganz persönlichen Favoriten zu küren.

Um nun aber einen statistischen Überblick zu gewinnen, holten die Experten von Yougov die Meinungen von 30.000 Deutschen über 18 Jahren ein. Die Frage lautete konkret: "Welche der folgenden Marken würden Sie in Betracht ziehen?"

Die Befragten hatten dabei die Wahl aus 26 Biermarken, darunter prominente Marktgiganten wie Beck’s und Krombacher, aber auch kleinere Sorten wie Sternburg, Lübzer oder Allgäuer Büble.

Regionale Klein-Brauereien oder ausgefallene Craft-Bier-Produkte wurden mit Blick auf den bundesweit zu geringen Bekanntheitsgrad außer Acht gelassen. Ebenso Biermix-Getränke

Im sogenannten Brand Index 2020 wurden die Ergebnisse schließlich zusammengefasst. Hier das bundesdeutsche Ranking:

Platz 10: Veltins (8,5 Prozent)

Platz 9: Jever (9,2 Prozent)

Platz 8: Franziskaner (9,5 Prozent)

Platz 7: Radeberger (10,0 Prozent)

Platz 6: Paulaner (10,6 Prozent)

Platz 5: Bitburger (11,6 Prozent)

Platz 4: Erdinger (11,8 Prozent)

Platz 3: Warsteiner (12,5 Prozent)

Platz 2: Beck's (12,9 Prozent)

Platz 1: Krombacher (16,8 Prozent)

Des Weiteren wollten die Meinungsforscher wissen, wie es um den regionalen Geschmack bestellt ist, und ermittelten dazu die Vorlieben der einzelnen Bundesländer. Und siehe da: der Deutsche mag sein Bier heimisch. Wie sich zeigte, landeten die jeweilig vor Ort gebrauten Biermarken in den Bundesland-Rankings häufig ganz oben.

Hier eine Auswahl der regionalen Ergebnisse:

Bayern:

Franziskaner (21,7 Prozent)

Erdinger (20,8 Prozent)

Paulaner (20,2 Prozent)

Berlin:

Berliner Kindl (18,5 Prozent)

Beck's (15,5 Prozent)

Berliner Pilsner (15,4 Prozent)

Nordrhein-Westfalen:

Krombacher (23,5 Prozent)

Veltins (15,9 Prozent)

Bitburger (15,5 Prozent)

Sachsen-Anhalt:

Radeberger (23,3 Prozent)

Krombacher (19,5 Prozent)

Ur-Krostitzer (18,4 Prozent)

Sachsen:

Radeberger (26,5 Prozent)

Ur-Krostitzer (20,7 Prozent)

Freiberger (18,6 Prozent)

Mecklenburg-Vorpommern:

Lübzer (24 Prozent)

Radeberger (20,2 Prozent)

Hasseröder (14,1 Prozent)

Quelle: stern.de