Beim Blumengießen: 96-jährige Seniorin auf Balkon angeschossen – In Berlin kam es kürzlich zu einem Vorfall, bei dem eine 96-Jährige angeschossen wurde. Das Kuriose dabei ist, dass sich die Frau auf ihrem Balkon befand, als sie von Projektilen getroffen wurde, die vermutlich aus einem Luftgewehr abgefeuert worden waren.

Laut Polizei wollte die alte Dame am Dienstagnachmittag im Stadtteil Britz in Neukölln die Blumen gießen, als sie plötzlich zwei Knallgeräusche hörte und daraufhin Schmerzen an der Hand und am Kopf verspürte.

Gegenüber „Bild“ erklärte Elisabeth S., dass sie nach dem ersten Knall mit einer schmerzenden Hand in ihr Wohnzimmer flüchtete, ohne sich erklären zu können, was passiert war.

„Ich dachte, vielleicht ist jemandem aus den Etagen über mir was aus der Hand gefallen.“

Kurz darauf begab sie sich abermals auf den Balkon, woraufhin ein zweiter Knall ertönte und Blut über das Gesicht der erschrockenen Frau lief.

Elisabeth S. sei daraufhin zu ihrem Enkel geeilt, der das gleiche Haus bewohnt und Polizei und Feuerwehr alarmierte. Die Seniorin wurde schließlich in ein Krankenhaus gebracht, wo man ihre Kopfwunde nähte.

Ersten Erkenntnissen zufolge erlitt S. die Schussverletzungen durch kleine Projektile, sogenannte Diabolos, die vermutlich mit einer Luftdruckwaffe abgeschossen worden waren.

Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Quellen: focus.de , bild.de