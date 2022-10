Bei Renovierung: Paar findet echten Goldschatz unter Küchenfußboden – Bei dem Kauf eines Hauses besteht immer ein gewisses Risiko, dass irgendwo in den Wänden oder unter dem Fußboden Schäden oder Probleme lauern, die auf den ersten Blick nicht zu erkennen waren. Dass es aber auch genau umgekehrt kommen kann, beweist ein Fall aus Großbritannien, wo ein Paar im Zuge einer Renovierung wortwörtlich auf einen Goldschatz stieß.

Besagtes Paar hatte in dem britischen Örtchen Ellerby in der Nähe von Hull ein Haus aus dem 18. Jahrhundert erworben, um dieses Stück für Stück wieder auf Vordermann zu bringen. Als sie gerade damit beschäftigt waren, in der Küche die Dielenbretter zu entfernen, kam dann die große Überraschung.

Unter dem Küchenfußboden war eine große Menge Münzen versteckt, die mehrere hundert Jahre alt waren.

Jemand hatte sie dort in einem Gefäß aus Ton hinterlassen und war offenbar nie dazu gekommen, den Schatz selbst zu bergen oder irgendwelchen Nachkommen davon zu berichten. Somit lagen die Münzen über 300 Jahre in der Küche des Hauses verborgen, ohne dass jemand etwas davon ahnte.

Konkret besteht der Fund aus 264 Münzen, die aus der Zeit von 1610 bis 1727 stammen.

Historikern war es möglich, den Weg der Münzen bis zu einer wohlhabenden Kaufmannsfamilie aus der Region zurückverfolgen, der es durch den regen Handel mit den Hafenstädten an der Ostsee gelungen war, ein kleines Vermögen anzuhäufen.

Zwar hatte die Familie Maister ihren Hauptsitz in Hull, wie es heißt, hätte eine der Töchter namens Sarah aber nach Ellerby geheiratet und war auch dort wohnhaft geblieben, nachdem ihr Mann gestorben war.

Es kann also gut möglich sein, dass eben jene Sarah – oder auch ihr Mann – den Schatz in dem Haus versteckt hatte, bevor sie 1745 verstarb.

Den ehrlichen Findern kann es indes gleich sein, wer die Münzen dort deponiert hat. Immerhin gilt der Ellerby-Schatz als einer der größten Goldmünzenfunde Großbritanniens überhaupt und wird von Experten auf 250.000 britische Pfund geschätzt, was ca. 280.000 Euro entspricht.

Bei einer Versteigerung über das Auktionshaus Spink sollte dieser Wert jedoch noch einmal weit übertroffen werden: Letzten Endes wechselte der Ellerby-Schatz für stolze 866.440 Euro den Besitzer.

Die restliche Renovierung des Hauses dürfte damit finanziell abgesichert sein.

Quelle: stern.de