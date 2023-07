Bei Nichterscheinen 30 Euro: Restaurant wehrt sich gegen säumige Kunden – Die Gastronomie durchläuft seit einigen Jahren schwere Zeiten. Erst kam Corona, dann haben gestiegene Energie- und Herstellerpreise die Waren immens verteuert, während die Kunden wegen der hohen Inflation immer sparsamer werden – und auch Service-Personal ist immer schwerer zu finden. Entsprechend hart trifft es Restaurants, wenn Kunden, die reserviert haben, ohne Vorankündigung einfach nicht erscheinen.

Gastronomen möchten sich das aber nicht länger bieten lassen und halten mit diversen Maßnahme dagegen.

Restaurantbetreiber Michael Weiß erklärt im Gespräch mit „Nordbayern“: „Die Realität sieht leider so aus, dass wir einen Mindestverzehr pro Quadratmeter brauchen.“

Das macht es erforderlich, in seinen Restaurants „Zen“ in Erlangen und dem „O-Sha“ in Nürnberg, Tische doppelt zu besetzten, um rentabel zu bleiben. Deshalb hat Weiß Slots eingeführt, die vorsehen, dass Gäste einen Tisch für lediglich zwei Stunden bekommen können.

Das setzt mit Blick auf die Reservierungen jedoch ein präzises Timing und nicht zuletzt auch eine gewisse Zuverlässigkeit seitens der Kundschaft voraus. „Einige Gäste kommen viel zu früh, viel zu spät oder gar nicht“, beschwert sich der Restaurantbetreiber, der beispielhaft eine Gruppe von 16 Personen anführt, die in der vergangenen Woche nicht aufgetaucht sei.

Um so etwas zu vermeiden, geht der Betreiber des ebenfalls in Nürnberg betriebenen italienischen Lokals „Culina“ noch strikter vor.

Gäste müssen dort beim Reservieren ihre Kreditkartendaten quasi als Pfand hinterlegen. Erscheinen sie trotz Buchung nicht, werden 30 Euro pro Person fällig. Wie Restaurantchef Marco Marongiu erklärt, fahre er mit diesem System bereits seit drei Jahren sehr gut.

