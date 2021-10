Beherztes Eingreifen: Armee-Veteran entwaffnet Tankstellen-Räuber – Wer mit einer Feuerwaffe in der Hand in einen Laden stürmt, führt a) selten Gutes im Schilde und erwartet aufgrund der Bleispritze b) keinerlei Gegenwehr. Erfolgt diese binnen Herzschlägen, ist man auch als Zuschauer überrumpelt. Das ging der Bande aus dem folgenden Video einer Sicherheitskamera zumindest so: Die dachte, sie hätte leichtes Spiel – und stieß auf einen kampferprobten Veteranen der US-Marines.

Yuma im US-Bundesstaat Arizona: Als er sah, wie drei Halbstarke eine Tankstellen nebst Kiosk überfielen, einer aus dem Trio mit einer Pistole bewaffnet, zögerte der Veteran des US-Marine-Corps keine Sekunde: Der Vorfall ereignete sich um 4:30 Uhr morgens und der Ex-Soldat, den der bewaffnete Verdächtige dabei passierte, griff kurzentschlossen zu.

Gerade einmal acht Sekunden dauerte der Vorfall:

Binnen Herzschlägen war der Verdächtige entwaffnet, die halbautomatische Pistole mit einem einzigen Griff seinen Fingern entwunden. Kurzerhand ergriff das Trio daraufhin die Flucht. Das später hinzugerufene Büro des Sheriffs identifizierte den Retter vorm Ort als einen Veteranen der US-Streitkräfte.

Auf eine Frage der Beamten hin, wie es ihm gelingen konnte, die Situation so rasch unter Kontrolle zu bringen, antwortete der Vet den Deputies (Übers. d. Verf.): „Das Marine Corps hat mich gelehrt, keine Spielchen zu spielen[nicht zu zögern, sondern zu handeln.]“ Keiner der Beteiligten des Vorfalls wurde verletzt, der minderjährige Verdächtige wurde dem Jugendgericht vorgeführt.

Rest auf der Flucht

Er sieht sich der Vorwürfe des bewaffneten Raubüberfalls und der Körperverletzung gegenüber. Die Behörden jagen nach den beiden anderen Tatverdächtigen, die beim Eingreifen des Soldaten vom Tatort entkamen.

