Beginnende Aufspaltung Afrikas: Forscher entdecken Bildung neuen Ozeans – Afrika ist der zweitgrößte Kontinent unseres Planeten. Wissenschaftler haben entdeckt, dass zwei Teile dieser gewaltigen Landmasse beginnen, sich voneinander zu lösen. Durch den Spalt wird eines Tages ein gänzlich neuer Ozean fließen, für den das Land demnach bereits Platz schafft. Sobald es dazu kommt, könnten Länder wie Sambia und Uganda ihre eigenen Küstengebiete aufweisen, doch wie alle geologischen Prozesse wird das noch lange Dauern.

Ihre Erkenntnisse veröffentlichten die Experten im Fachblatt „Geophysical Research“, welches einem Peer Review unterliegt und Ergebnisse damit im Regelfall als gesichert gelten dürfen. Darin bestätigen die Geologen, dass ein neuer Ozean entsteht, während Afrika an der Trennlinie „in der Mitte geteilt wird“, wie es beim Portal „Unilad“ formuliert wird. Den Geowissenschaftlern gelang es, den Punkt exakt zu lokalisieren, an dem dieser Spalt erstmalig entstand.

Er befindet sich in enormer Tiefe unter der Erde

Dieser Punkt liegt an einer Grenzposition zwischen gleich drei tektonischen Platten, welche nun schon seit geraumer Zeit voneinander wegdriften. Den Geologen zufolge wird der neue erdgeschichtliche Prozess in Millionen Jahren dazu führen, dass unser Planet ein gänzlich neues Gewässer vorweisen wird. Der Spalt wird als „East African Rift“ (EARS) bezeichnet, im Deutschen trägt er die Bezeichnung „Großer Afrikanischer Grabenbruch“. 2005 wurde er zuerst in den Wüsten Äthiopiens entdeckt, derzeit ist er rund 6000 Kilometer lang.

An seinen breitesten Punkten misst der EARS der Wikipedia zufolge zwischen 35 bis 100 Kilometern. Der Doktorand Christopher Moore erklärte gegenüber „NBC News“: „Dies ist der einzige Ort auf der Erde, an dem sich beobachten lässt, wie aus einem Kontinentalen Grabenbruch ein Ozeanischer Grabenbruch wird.“ Moore hat im Zuge seiner Laufbahn „Unilad“ zufolge mit Satelliten-Radartechnologie vulkanische Aktivitäten in Ostafrika vermessen, welche in direkter Verbindung mit dem langsamen Auseinanderdriften des Kontinentes stehen.

An gleich drei tektonischen Platten passiert dieser Drift:

Namentlich sind es die Afrikanische, Arabische sowie Somalische Platte, wobei sich die Arabische Platte bereits seit den letzten 30 Millionen Jahren vom afrikanischen Kontinent entfernt. Aus diesem Prozess gingen bereits das Rote Meer sowie der Golf von Aden zwischen den beiden Landmassen hervor. Zugleich entfernt sich die Somalische Platte von der Afrikanischen, was zum langsamen Aufreißen des EARS führt. Mithilfe von hochmodernen GPS-Technologien können Wissenschaftler heutzutage solche Bewegungen der Landmassen höchst präzise vermessen.

Ken Macdonald, seines Zeichens emeritierter Professor für Ozeanische Geophysik und an der University of California tätig, erläutert konkret, wie präzise solche Verfahren sind: „Mit GPS-Messungen lassen sich Bewegungsraten von bis zu einigen Millimetern pro Jahr messen. Je mehr GPS-Messungen wir erhalten, desto besser können wir uns ein Bild davon machen, was vor sich geht.“ Er ging auch konkret auf die Aussagen der Entstehung eines neuen Meeres ein.

Macdonald wörtlich:

„Der Golf von Aden und das Rote Meer werden über die Afar-Region in den Ostafrikanischen Grabenbruch eindringen und zu einem neuen Ozean werden, und dieser Teil Ostafrikas wird zu einem eigenen kleinen Kontinent.“ Jede der drei tektonischen Platten bewegt sich in einem anderen Tempo, wobei dem Professor zufolge die Arabische Platte sich mit einer Rate von rund 2,5 Zentimetern von Afrika entfernt. Die beiden anderen genannten Platten bewegen sich jährlich mit einer Rate von je einem halben Zentimeter deutlich weniger dynamisch.

Quelle: unilad.com