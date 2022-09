Beeindruckende Zeitersparnis bei der Rückgabe: Finnischer Pfandautomat nimmt ganzen Sack auf – Europaweit sind Milliarden Flaschen im Umlauf. Ein Wertekreislaufsystem, das vielerorts im Laufe der Jahrzehnte mehr und mehr auf Pfandmodelle umgestellt wurde. Finnland war dabei von Anfang an federführend, seine Wirtschaftskreisläufe in dieser Beziehung reichen bis in die 50er Jahre zurück. Heute recycelt das Land so gut wie jede Flasche oder Dose. Dass das so gut funktioniert, liegt nicht zuletzt an der Kundenfreundlichkeit dort, wie dieses Video eindrucksvoll zeigt.

Manche Automaten, welche in finnischen Supermärkten zum Einsatz kommen, unterscheiden sich deutlich von den hiesigen Versionen. Insbesondere Kunden, die den Begriff „haushaltsübliche Mengen“ großzügig auslegen, stehen hierzulande gerne schon einmal mit drei oder vier Müllsäcken voller Blechdosen oder Flaschen vor einem. An und für sich noch nichts Schlimmes. Wäre da nicht die Tatsache, dass unsere Automaten nur eine Dose nach der anderen annehmen, scannen und das Ganze dann wegbefördern.

Nimmt man dann noch all solche Behältnisse hinzu, die der Scanner nicht erkennt, kann die Rückgabe dauern.

Zwar ist das Gras auf der finnischen Seite in Sachen Pfandrückgabe nicht zwangsläufig überall grüner als in der Bundesrepublik, aber dort kommen neben den bei uns bekannten Automaten auch andere Geräte zum Einsatz. Mitunter finden sich in dem Land Systeme, bei denen man gleich Massen an Material einschütten kann. Ein Twitter-Video des Nutzers André Vatter etwa zeigt einen solchen Pfandautomaten der finnischen Supermarktkette Prisma.

Offenbar lebt Finnland bereits im Jahr 2022, während Deutschland noch im Jahr 1 nach @JTrittin's Idee des Einwegpfands lebt. pic.twitter.com/nvmVYpAqiv — André Vatter (@avatter) August 28, 2022

Untertitelt hat Vatter sein Video mit: „Offenbar lebt Finnland bereits im Jahr 2022, während Deutschland noch im Jahr 1 nach @JTrittin's (sic) Idee des Einwegpfands lebt.“ Dem ist wenig hinzuzufügen, wenn man in bewegten Bildern erlebt, wie ein Kunde einen schwarzen Müllsack voller Pfand in eine waschmaschinenartige Öffnung kippt – und dann nach rund anderthalb Minuten nicht nur seinen Bon, sondern auch gleich unbrauchbare Dosen zurückerhält.

Ähnlich geht das Land übrigens bei der Mülltrennung zu Werke, wo unterirdische Systeme mit entsprechenden oberirdischen Einfüllsäulen zum Einsatz kommen (siehe Video im Anhang).

Systeme, die vielleicht ja auch hier Furore machen, die Zeitersparnis ist jedenfalls ersichtlich.

Quelle: finland.fi