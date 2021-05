Beeindruckende Reaktion: Cola und Mentos treffen in Ölbad aufeinander – Cola und Mentos. Für die einen zwei Süßwaren, für andere eines der ältesten sogenannten „Memes“ der Welt, eine urbane Legende. Vermengt man beides im Körper, heißt es, sei die darauffolgende Reaktion so gefährlich, so verheerend, dass es das unausweichliche Ende desjenigen zufolge habe. Ob das stimmt, wissen wir nicht – und stellen an dieser Stelle auch keine Mutmaßungen an. Was passiert, wenn beides aufeinandertrifft, haben viele Experimente zu zeigen versucht.

Dieses geht einen anderen Weg

Wenn ein Kanal Stand Mai 2021 mehr als 3,2 Millionen Abonnenten verzeichnet und sich „The Action Lab“ nennt, darf man annehmen, dass bei den Experimenten interessante Ergebnisse herauskommen und nicht nur kleine Brötchen gebacken werden. So auch in dem Fall, denn der Betreiber wollte dem eingangs erwähnten Mysterium auf den Grund gehen:

Was passiert wirklich, wenn man Mentos und Cola vermischt?

Doch wie soll man das Ganze sichtbar machen? Ein Gefäß mit Cola füllen und die Bonbons einfach hineinwerfen? Das hatten vorher schon Hunderte so gemacht, die wirkliche Reaktion lässt sich dabei bis auf deren schäumende Konsequenzen nicht beobachten. Nein, ein Medium musste her, dass die beiden Zutaten des Experiments im Zusammenspiel nicht stört.

Dazu dient gewöhnliches Speiseöl

Was tut Cola, wenn sie mit Mentos in Berührung kommt? Die koffeinhaltige Limonade braust auf, weil CO2 freigesetzt wird. Doch das tut die Kohlensäure ja ohnehin, ist doch gasförmiges CO2 einer der Stoffe, den man gemeinhin als „Kohlensäure“ bezeichnet. Die Frage also: Ergibt die Anwesenheit der Bonbons sogar noch mehr von dem Gas? Findet es heraus.