Beeindruckende Naturaufnahmen: Eruption des Sakurajima-Vulkans – Der Ausbruch eines Vulkans gehört wohl zu den ehrfurchtgebietendsten Naturgewalten überhaupt. Entsprechend faszinierend spielen sich dann auch die Bilder eines solch epischen Ereignisses ab, wie es sich zum Beispiel am 12. November 2019 auf der japanischen Insel Kyushu begab.

Das folgende Video dokumentiert eine Eruption des Sakurajima, dem Kirschblüteninsel-Vulkan, der als einer der aktivsten seiner Art mit kontinuierlicher vulkanischer Aktivität in Japan gilt. Der 1117 Meter hohe Sakurajima bildet eine Halbinsel in der Bucht von Kagoshima und befindet sich gerade mal acht Kilometer entfernt von der gleichnamigen Stadt.

Etwa 500.000 Menschen leben in Kagoshima von daher stets in erheblicher Gefahr, was natürlich beträchtlichen Einfluss auf die Lebensweise der Menschen dort hat. Mehrmals am Tag speit der daueraktive Vulkan Aschewolken aus, die Staubmasken, Schutzbrillen und Regenschirme als Standardausstattung unabdingbar machen.

So beeindruckend die Bilder auch sein mögen, haben wir es dabei tatsächlich noch nicht mit einem für die Verhältnisse des Vulkans großen Ausbruch zu tun. Die letzte Eruption dieser Art ereignete sich 1914, zu einer Zeit, als der Sakurajima noch auf einer Insel stand.

Infolge des Ausbruches mit einem Vulkanexplosionsindex (VEI) der Stärke 4 schufen ausgetretene Lavaströme damals eine Landbrücke zum Norden der Bucht, welche die Kirschblüteninsel seither mit Kyushu verbindet.

Quelle: vulkane.net