Beamter auf Intensiv-Station: Mann tritt Polizist mit aller Gewalt gegen Kopf – Mehrere Polizisten aus dem Kreis Mayen-Koblenz waren in der Nacht zum Samstag zu einer Schlägerei vor einer Gaststätte gerufen worden, um diese zu schlichten. Dabei wurden die Täter jedoch den Beamten gegenüber handgreiflich. Einer der Männer ging dabei mit äußerster Gewalttätigkeit vor – ein Tritt brachte einen der Polizisten auf die Intensivstation. Nun wurde Haftbefehl erlassen.

Der 29-jährige Verdächtige ist in U-Haft, wie ein Polizeisprecher am Sonntag bestätigte: „Soeben wurde Haftbefehl erlassen und der Beschuldigte in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.“ Unter anderem versuchter Totschlag wird dem Tatverdächtigen nun zur Last gelegt: Als einer der Polizeibeamten am Boden kniete, soll der Mann ihm mit vollem Lauf in den Kopf getreten haben.

Als die Beamten in der Nacht zum Samstag bei der Schlägerei vor dem Lokal in Andernach ankamen und laut Polizeiangaben versuchten, eine Konfrontation zu schlichten, seien sie bereits von einer „sehr aggressiven Grundstimmung“ begrüßt worden. Dabei sei die Polizeiarbeit immer wieder von vier Männern gestört worden. Der Sprecher:

„Die Polizeikräfte wurden von diesen Personen derart bedrängt, dass ein Platzverweis erteilt werden musste, dem diese allerdings nicht folgten.“ Infolgedessen hatten die Beamten zum Taser gegriffen. Einer der Beamten versuchte demnach, eine Person am Boden zu fixieren – und habe in diesem Moment von dem Verdächtigen den Tritt gegen den Kopf erhalten.

Laut Ermittlungsstand habe dieser mit solcher Gewalt zugetreten, dass er seinen Schuh verloren habe. Ein anderer Beamter habe einen Nasenbruch erlitten, nachdem er von einer anderen Person mit der Faust geschlagen worden war, eine dritte Polizistin zog sich Schürfwunden zu. Die Beamten konnten zwei Tatverdächtige festnehmen. Der 29-Jährige habe sich der Festnahme zuerst entziehen und entkommen können.

Am Samstag sei er jedoch ohne Gegenwehr festgenommen worden. Gegen sämtliche Beteiligten wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. Wie der Polizeisprecher betonte, war der bewusstlose, schwerverletzte Polizist zudem in einem Social-Media-Posting gezeigt und verspottet worden.

Dem Beamten geht es mittlerweile etwas besser, wie der Polizeisprecher ausführte: „Trotz mehrfacher Frakturen im Gesicht und einem Schädel-Hirn-Trauma konnte er am Sonntag im Verlauf des Nachmittags auf die Normalstation des Krankenhauses verlegt werden.“

