Bauernproteste: Lidl hebt Preis für Schweinefleisch an – Der Discounter Lidl hat auf die jüngsten und teils heftigen Protest- und Blockadeaktionen seitens der Landwirte nun mit einem Rettungspaket reagiert. Die Kosten dafür werden teilweise auf die Kunden umgelegt, indem man die Kosten für Produkte vom Schwein erhöht.

Zehn Artikel aus dem Schweinefleischsortiment sollen im Zuge der „Initiative Tierwohl“ künftig einen Euro pro Kilogramm teurer werden.

Wie Lidl bereits in der vergangenen Woche bekannt gab, möchte man den Landwirten so 50 Millionen Euro zusätzlich zukommen lassen. Diese hatten aus schierer Existenznot in den vergangenen Wochen viele Zentrallager in den Städten mir ihren Traktoren blockiert, um gegen zu geringe Erzeugerpreise und ein aus ihrer Sicht unfaires Gebaren der Einzelhandelsketten zu protestieren.

Torsten Staack, seines Zeichens Geschäftsführer der Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands (ISN) im niedersächsischen Damme, begrüßte die Reaktion des Discounters und zeigt sich zuversichtlich, dass weitere Handelsketten folgen werden.

Und tatsächlich plant der Discounter-Gigant Aldi bereits, Gespräche unter anderem mit der Bauern-Protestbewegung „Land schafft Verbindung“ zu führen, sodass auch dort, mit einer baldigen Erhöhung der Preise für Schweinefleischprodukte zu rechnen ist.

