Self-Checkouts bald in vielen Lidl-Filialen: Discounter ändert seine Kassen – Lidl-Kunden dürfen sich in einigen Filialen schon bald auf Änderungen einstellen. Das Unternehmen möchte bald neue Technologien für die Kassen zum Einsatz bringen. So sollen auch die schon von einigen anderen Supermarkt- und Discounter-Ketten bekannten Self-Checkouts zum Einsatz kommen, also Kassen, an denen man selbst scannen und bezahlen kann.

Wie „Chip“ unter Berufung auf „Retail Optimiser“ berichtet, können die Kunden dann Lebensmittel und andere Waren bei Lidl eigenhändig abtasten lassen und die Einkäufe bezahlen. Solche Systeme hatte das Unternehmen bereits in der Schweiz und in Großbritannien Probeläufen unterzogen. Die Kunden zeigten sich damit so zufrieden, dass das Modell nun auch in Deutschland an den Start gehen soll.

In ausgewählten deutschen Filialen sind solche Automaten bereits zu finden.

Es ist nicht bekannt, wann andere Lidl-Standorte mit der Technologie ausgestattet werden. Unterschiede zu Konkurrenzunternehmen in Sachen Funktionen gibt es laut „Chip“ nicht: Kunden nutzen eigenhändig den Strichcode auf Waren und Lebensmitteln, scannen diesen. Obst und Gemüse werden hingegen mit der im System verbauten Waage gewogen, mithilfe eines Touch-Bildschirms kann man Änderungen vornehmen. Zudem ist eine Einbindung der Lidl-App in den Prozess geplant.

Kunden sollen dann Produkte einfach mit dem Smartphone scannen können, möglicherweise kann sogar die Bezahlung in der App erfolgen. Wer mit solchen Systemen nichts anfangen kann, kann auf herkömmliche Weise die Kassen dafür nutzen. „Chip“ nimmt an, dass sich das Angebot des Discounters vornehmlich wohl an solche Kunden richtet, die lediglich ein paar Artikel mitnehmen und damit Schlangen umgehen möchten. Im Anschluss seht ihr ein solches System zum Selbst-Scan aus Großbritannien im Einsatz.

