Baggerfahrer like a Boss im Kanal: Baggerlader klettert bei Job wie Bergziege – Helden der Arbeit gibt es unzählige, viel zu wenige von ihnen werden je besungen. Die Anzahl der Menschen dort draußen, die ihren Job aus dem Effeff beherrschen und mit großer Kunstfertigkeit zu Werke gehen, ist schier unendlich, egal welchem Handwerk sie letztlich nachgehen. Manchmal werden sie währenddessen gefilmt – und dann entstehen Bilder wie diese.

Was wir hier sehen, ist ein spezieller Radlader: ein Baggerlader mit einem Tieflöffel-Arm am Heck. Das macht die Maschine recht vielseitig, kann man damit doch Tätigkeiten verrichten, für welche man sonst beide Fahrzeugtypen bräuchte. Wir mutmaßen aufgrund des Videotitels, dass diese Bilder in Portugal oder Brasilien entstanden sind. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Baggerlader des Typs JCB 4CX, welcher zusammen mit seinem sachkundigen Fahrer zeigen kann, was damit so alles möglich ist.

Es geht abwärts

Die 81kW-Maschine des Acht- bis Neuntonners mit Ladeluftkühler und Turbolader stellt genug Power für auch anspruchsvolle Tätigkeiten zur Verfügung. Sie reicht, um die schwere Maschine in einen regelrechten Klettermaxe zu verwandeln: Der JCB 4CX dieses Baggerfahrers manövriert mit dem Heck in Richtung eines städtischen Kanals und fährt dann den Arm achtern sowie die Stützen aus. Dann geht es abwärts.

Mit der Frontschaufel wird der nötige Halt verliehen, während der Fahrer seinen Baggerlader durch das Zusammenspiel von Front- und Heckhydraulik in den Kanal senkt. Dann wendet er die Maschine auf engstem Raum und verrichtet, was zu verrichten ist. Gegen Ende des Jobs geht es dann wieder hinaus aus dem Wasserweg – in umgekehrter Manier, wie es hineinging: gestützt von den hydraulischen Systemen kraxelt der Mann im Lader die Schachtwand hinauf.