B-21 Raider: USA stellen neuen Tarnkappenbomber vor – Lange galt das Projekt rund um das neue hochmoderne Kampfflugzeug der USA als Top-Secret. Nun aber stellte das US-Militär seine neue mächtige Waffe am Himmel offiziell vor. Genauer gesagt handelt es sich um den neuen Tarnkappenbomber B-21 Raider des US-Herstellers Northrop Grumman.

Vorgestellt wurde das Kampfflugzeug in einer Militär-Entwicklungsanlage in Palmdale, wo US-Verteidigungsminister Lloyd Austin den B-21 Raider persönlich in Augenschein nahm. Die Veröffentlichung des neuen Bombers der US-Luftwaffe ging indes auch US-typisch mit viel Tamtam vonstatten, als das Luftfahrzeug zu Filmmusik und in blau strahlendes Licht getaucht aus dem Hangar gezogen wurde.

Soll konventionelle wie nukleare Munition mit bemerkenswerter Präzision ins Ziel zu bringen

Auf der Vorstellung des B-21 Raider erläuterte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin, dass der neue Tarnkappenbomber extra dafür entwickelt wurde, um mit ihm konventionelle wie nukleare Munition mit bemerkenswerter Präzision ins Ziel zu bringen. Bezüglich der möglichst niedrigen Sichtbarkeit von Flugobjekten sind laut Austin hierbei 50 Jahre Technologieentwicklung eingeflossen.

Austin während der Vorstellung: „Selbst die ausgeklügeltesten Luftverteidigungssysteme werden Schwierigkeiten haben, die B-21 im Himmel ausfindig zu machen.“ Außerdem hat man den B-21 Raider so entwickelt, dass er außergewöhnlich gut gewartet werden kann, um ihn so lange im Einsatz halten zu können. Im kommenden Jahr soll dann auch der erste Testflug stattfinden.

Insgesamt will die US-Luftwaffe mindestens 100 Exemplare des B-21 Raiders einplanen.

Quelle: bild.de