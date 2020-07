Axis Roller Coaster: Neue, revolutionäre Achterbahn im Test – Es gibt Prinzipien und Designs, die scheinen so perfekt, dass man an ihnen nichts mehr verbessern kann. Man nehme etwa das Thema Achterbahn. Für uns Laien scheint in dieser Hinsicht die absolute Spitze erreicht, Konstrukteure und Ingenieure haben das Maximum herausgeholt, oder? Weit gefehlt, wie diese faszinierende Teststrecke zeigt.

„Axis Roller Coaster“ nennt sich diese neue Konstruktion. Ersonnen wurde sie von einem Achterbahnunternehmen namens S&S, das im US-Bundesstaat Utah in der Stadt Logan residiert. Das Besondere an diesem Konzept ist die Art der Aufhängung der Kabinen, wie sich dem Video von Testfahrten leicht entnehmen lässt.

Diese schwingen an einer einzigartigen Befestigung und erlauben so Fahrten, die den Passagier ungeahnten physikalischen Kräften aussetzen. Die Fahrer „taumeln“ in ihren Arretierungen beinahe über die Strecken, die Fliehkräfte sind enorm.

Im Video erläutert Preston Perkes, ausführender administrativer Direktor von S&S, wie das Konzept funktioniert und was zukünftige Parkbesucher von dieser neuen Technologie erwarten dürfen. Hier kommt etwas Tolles auf Achterbahnjünger zu.