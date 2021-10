Autumns Armory: 7-Jährige testet Waffen im Netz – Am folgenden Video dürften sich die Gemüter scheiden. Es ist auf seine Weise so amerikanisch, dass es in europäischen Gefilden vielerorts einfach anecken dürfte: Immerhin erleben wir auf dem Kanal hinter diesem Video Beschusstests und Waffenproben, die alles von der Kleinkaliber-Pistole bis hin zum ausgewachsenen MG abdecken. So weit, so USA. Doch dass eine heute Achtjährige diese Knarren testet, ist hierzulande kaum alltäglich.

Autumn Fry heißt das Mädchen, das Stand dieses Videos 2020 sieben Jahre jung war. Als Waffen-Influencerin steht Autumn nicht nur für Instagram und andere Präsenzen vor der Kamera, sondern Erziehungsberechtigte hinter ihren Tests betreiben auch einen YouTube-Kanal. Der hört auf den Namen „Autumns Armory“ – „Autumns Arsenal.“

Rosa Pistolen, rosa Westen, Einhorn-Sticker …

Auch einen entsprechenden Merchandising-Shop hält die Webpräsenz des Schützenmädchens bereit: Dort gibt es neben Stickern, Basecaps und einem Poster auch eine Mehrzweckweste für Kinder in Pink – inklusive Magazinhaltern und Einschub für eine Platte. Auch Luftgewehr-Zielscheiben sind zu haben.

Was Europäern zumindest befremdlich erscheinen könnte, erfreut sich in den USA und beim internationalen Publikum zunehmender Beliebtheit, der Kanal hat einige klickstarke Videos unter seinem Banner. So auch dieses mit dem bezeichnenden Namen „Schusswaffentest mit einer Siebenjährigen! Autumns Armory“.