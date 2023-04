Attacke von hinten: Autofahrer stößt Klimaaktivist brutal von der Straße – Auch wenn es an Fürsprechern offenbar nicht zu mangeln scheint, dominiert die Kritik, wenn es um die „Letzte Generation“ geht. Selbst andere Klimaschutzorganisationen vom Formate eines „Fridays for Future“ werfen den umgangssprachlich mittlerweile lakonisch „Klima-Kleber“ genannten Aktivisten vor, die Gesellschaft mit ihren Aktionen zu spalten und dadurch zu verhindern, dass man bei den großen und wichtigen Themen unserer Zeit an einem Strang zieht.

Auch der Ton in der Politik wird immer rauer, der Gesetzgeber setzt immer neue Hebel der Bestrafung an und auch die Nerven der von den Straßenblockaden betroffenen Menschen liegen blank.

Videos, die dokumentieren, wie wütende Autofahrer selbstjustiziell mit rabiaten Mitteln vorgehen, häufen sich, obwohl jedem klar sein sollte, dass körperliche Angriffe gegen die stoisch-friedlichen Protestler strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

So wohl auch für den Herrn im folgenden Video, der einen Aktivisten brutal von der Straße stößt.

Dieser demonstrierte kürzlich gemeinsam mit einer Gruppe weiterer Mitglieder der „Letzten Generation“ in Düsseldorf und schickte sich offenbar gerade an, sich an der Straßenblockade zu beteiligen.

Doch während er noch dabei ist, die für die Mitglieder der Organisation typische Warnweste anzuziehen, nähert sich ihm von hinten ein Mann, der dem Aktivisten einen rabiaten Stoß verpasst, dessen Wucht den Mann hart zu Boden wirft.

Wie es vonseiten der „Bild“ heißt, sei der Clip wohl am 12. April in der Erkrather Straße in Düsseldorf aufgenommen worden, und zwar bevor die Polizei am Ort des Geschehens war.

Inzwischen soll sich der Staatsschutz der Sache angenommen haben, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage erklärte. Eine Anzeige gegen den Täter liege bislang jedoch nicht vor.

Was wird passieren, wenn das Essen in den Supermarktregalen knapp wird? #Klimakatastrophe#LetzteGenerationpic.twitter.com/preor8IJZm — Carla Hinrichs - Widerstand oder Katastrophe (@carla_hinrichs_) April 12, 2023

Quelle: bild.de