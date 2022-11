Ausweise: Bundesregierung plant gravierende Änderung – Sicherlich fast jeder wird es selbst schon einmal durchgemacht haben: Die Odyssee, wenn es darum geht, einen neuen Personalausweis oder Reisepass zu erhalten. Entweder, weil man ihn verloren hat oder weil der Ausweis schlicht aufgelaufen ist. Vor allem die Terminsuche beim Amt mit langen Wartezeiten sind einer der Nervfaktoren.

Doch damit soll bald Schluss sein: Denn die Bundesregierung plant eine revolutionäre Änderung, die einem in Zukunft die Erneuerung eines Ausweises erheblich erleichtern soll. Demnach verriet jetzt eine Sprecherin des Innenministeriums von Nancy Faeser, dass man eine Option einfügen will, bei der man einen neuen Personalausweis oder Reisepass direkt per Post nach Hause zugeschickt bekommen kann.

Direktversand von Ausweisen

Das Ministerium will künftig für alle Bürgerinnen und Bürger einen Direktversand von Ausweisen ermöglichen. Es wäre eine extreme Erleichterung für alle, die ein neues Ausweisdokument benötigen. Denn dann muss man eben nicht mehr zwei Mal zu seinem örtlichen Amt laufen, um den Ausweis erst einmal zu beantragen und diesen dann nach Wochen dort abzuholen.

Noch gibt es keinen Zeitraum, wann die Bundesregierung den Ausweis-Direktversand einführen will. Laut Ministerium sei dies ein komplexes Vorhaben. Denn bei der Bundesdruckerei müsse man dafür einige interne Änderungen vornehmen und auch bei den Pass- sowie Ausweis- und Ausländerbehörden muss einiges umgestellt werden. Wie die Ministeriumssprecherin allerdings erklärte, sei man bereits dabei, an den erforderlichen technischen und rechtlichen Änderungen zu arbeiten.

Quelle: bild.de