Außergewöhnliche Sichtungen Ufos?: Pentagon-Papier zum Phänomen veröffentlicht – Ein US-Bericht beinhaltet 510 UFO-Meldungen. Nachdem das Material ausgewertet wurde, konnte der größte Teil nicht als sogenanntes „unbekanntes Flugobjekt“ bestätigt werden. Bei 171 der Sichtungen gab es jedoch keine eindeutige Identifikation.

Dies geht aus einem Bericht des Portals „T3n“ sowie einem TV-Bericht von „CBS Evening News“ hervor, wonach das „Office of the Director of National Intelligence“, also das Büro des Direktors der nationalen Nachrichtendienste der Vereinigten Staaten von Amerika, Mitte Januar 2023 besagtes Papier zu etwaigen UFO-Sichtungen veröffentlicht hat. Allein seit dem 5. März 2021 sei es demnach zu Sichtungen von 247 ungewöhnlichen Flugobjekten gekommen.

Weitere Sichtungen reichen früher zurück:

144 kommen hinzu, die sich vor diesem Datum zugetragen haben und bereits in einem früheren Papier erwähnt wurden. Der aktuelle Bericht trägt den Titel „2022 Annual Report on Unidentified Aerial Phenomena“ – demzufolge liegen diese vorherigen Sichtungen bis zu 17 Jahre in der Vergangenheit. Überdies fanden 119 weitere mögliche UFO-Meldungen Einzug ins Papier, für die gilt, dass sie sich zwar vor dem 5. März 2021 zutrugen, jedoch noch nicht eingeordnet werden konnten.

Das Ergebnis ist also eine Summe von 510 gemeldeten Sichtungen bis zum 30. August 2022 für den neuesten Bericht. Diese gehen größtenteils auf Vertreter von US-Marine und US-Luftwaffe zurück, knapp zwei Drittel sind dem Bericht zufolge keine UFOs. Vielmehr könnten die Sichtungen durch diverse Faktoren beeinflusst sein, zu denen etwa das Wetter zählt. Solche Faktoren könnten Meldungen hervorbringen, welche sich später doch nicht als bestätigtes UFO herausstellen.

366 der Flugobjekte sind in dem Papier noch nicht eingeordnet:

Mehr als der Hälfte von ihnen gilt als unauffällig. So sollen allein 163 sich als Ballons oder ähnliche Objekte herausgestellt haben, während sechs der Sichtungen Vogelschwärme oder Müll in der Luft, etwa Plastiktüten, gewesen seien, wie auch „CBS“ berichtet. 26 sollen Drohnen gewesen sein. Damit ist die Arbeit am Bericht allerdings nicht vorbei: Denn die erwähnten 171 nicht eingeordneten Objekte müssen nun noch einer abschließenden Bewertung unterzogen werden.

Einige dieser Formen „scheinen ungewöhnliche Flugcharakteristika oder Leistungsmerkmale aufzuweisen und erfordern weitere Analysen“, zitiert das Portal „T3n“ die Zusammenfassung im Bericht. Außerdem bestätigt das Dokument, dass es bisher noch nicht zu Zusammenstößen zwischen US-Maschinen in der Luft sowie den unbekannten Flugobjekten gekommen ist. Ebenso konstatiert man, dass bei keinem der UFO-Beobachter Gesundheitsschäden nach den Begegnungen festgestellt werden konnten.

Quelle: t3n.de