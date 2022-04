Ausgleichsregelung wie in anderen Ländern

Ausgleichsregelung wie in anderen Ländern: Politiker fordern, dass Sonntag-Feiertage nachgeholt werden – Sicherlich eine Frage der Perspektive, ist es für die meisten Deutschen doch immer wieder ein Ärgernis, wenn offizielle Feiertage auf einen Sonntag fallen. In anderen Ländern gibt es in solchen Fällen einen Ausgleich, hierzulande nicht. Ein Umstand, den die Grünen und die Linken gerne ändern würden.

Nachdem es uns im letzten Jahr hinsichtlich ungünstig gelegener Feiertage ganz besonders hart getroffen hatte, müssen wir 2022 abermals verzichten, fällt doch der 01. Mai direkt auf einen Sonntag. Adieu, verlängertes Frühlingswochenende.

Vonseiten der Grünen und der Linken werden nun aber Stimmen laut, die sich dafür aussprechen, Feiertage künftig nachzuholen.

So erklärte Jan Korte, der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Linksfraktion im Bundestag, gegenüber der „Rheinischen Post“: „Jeder verlorene Feiertag bedeutet mehr Stress und weniger dringend benötigte Erholung von den Belastungen durch die Arbeit und die Pandemie.“

Man werde also parlamentarisch tätig werden, „damit künftig keine Feiertage mehr ausfallen“.

Beate Müller-Gemmeke, Arbeitsmarktexpertin der Grünen, betonte wiederum, dass es an der Zeit sei, eine gesellschaftliche Debatte darüber zu führen, Feiertage, die auf einen Sonntag fallen, nachzuholen, so wie es beispielsweise in Australien bereits gehandhabt werde.

Dort rückten Feiertage, die auf einen Sonntag fallen, automatisch auf den Montag auf.

Es ist nicht das erste Mal, dass hierzulande diesbezüglich Stimmen laut werden. Bereits im letzten Jahr, als diverse Feiertage der ungünstigen kalendarischen Lage zum Opfer fielen, hatten sich Politiker dafür ausgesprochen, die Tage nachzuholen, und es als „Corona-Bonus“ tituliert.

Vor der Pandemie hatte sich insbesondere die Linksfraktion im Bundestag für eine entsprechende Neuregelung stark gemacht und wies bereits 2018 im Zuge eines Antrages darauf hin, dass es in 85 Ländern Kompensationsregelungen für Sonntag-Feiertage gebe.

Quelle: spiegel.de