Ausgerechnet in der Touristensaison: In Spanien werden Eiswürfel knapp – Wer dieser Tage in Spanien unterwegs ist, wird mit großer Wahrscheinlichkeit in Bars, Hotels aber auch in Supermärkten über den Hinweis „No hay hielo“ stolpern – zu Deutsch: „Es gibt kein Eis“. Denn in dem Land sind Eiswürfel aktuell Mangelware.

Besonders betroffen von der Lage sind beliebte Urlaubsorte und -inseln wie Mallorca, Ibiza, Madrid oder Barcelona.

Grund für die Knappheit ist eine Wechselwirkung mehrerer Faktoren: Wegen der aktuellen Hitzewelle hat sich die Nachfrage in der Touristensaison erhöht, während Zulieferer wegen der dieser Tage hohen Produktions-, Lagerungs- und Transportkosten nur für vergleichsweise geringen Nachschub sorgen können.

Branchenangaben zufolge sei die Nachfrage nach Eiswürfeln im Sommer von den sonst üblichen vier auf ganze acht Millionen Kilo pro Tag gestiegen.

Produziert würden täglich allerdings nur zwei Millionen.

Im Winter habe man wegen der hohen Strompreise nämlich nicht wie sonst auf Vorrat produzieren können. Nimmt man nun auch noch die gestiegenen Transportkosten hinzu, haben sich die Eis-Preise insgesamt zum Teil versechsfacht.

Im Interview mit der Zeitung „El Mundo“ erklärt der Unternehmer Miguel Ángel Vázquez Gavira – in Spanien wegen des großen Marktanteils seines Unternehmens auch „König des Eiswürfels“ genannt:

„Jeden Tag bekomme ich Anrufe von Unternehmern, die mich weinend um Eis anflehen.“

So etwas habe er noch nie erlebt. Und dabei komme das Schlimmste erst noch: „Die nächsten Wochen werden dramatisch sein“, prophezeit der Mann, der es wohl am besten wissen muss.

Und so sind Eiswürfel auch in den Supermärkten beliebter Urlaubsorte fast immer ausverkauft. Große Ketten und Lieferfirmen rationieren das Eis bereits, viele Unternehmen beliefern gar nur noch Stammkunden.

„Wenn wir an alle verkaufen müssten, würde das Eis eine Stunde reichen“, zitiert die Zeitung „Diario de Mallorca“ einen Partner des Vertriebsunternehmens JOP.

Wohl dem also, der über eine eigene Eismaschine verfügt. So habe man in der bekannten Bar „Nicolás“ in Mallorcas Inselhauptstadt Palma von dem Mangel bislang nichts gespürt, während man in der nahegelegenen Bar „Lili's“ Eiswürfel-Bestellungen derzeit nur mit herben Verzögerungen von „bis zu 48 Stunden“ oft erst kurz vor Feierabend erhält.

Quelle: br.de