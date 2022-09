Ausbildungsberuf-Studie: Diese Jobs liegen bei Jugendlichen im Trend – Böse Zungen behaupten, dass die Jugend von heute keine Lust mehr auf Ausbildungsberufe im Handwerk hat. Auch klagt die Branche seit Jahren über fehlenden Nachwuchs. Eine neue Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zeigt aber, dass dies gar nicht so massiv der Wahrheit entspricht und es bei den Jugendlichen sogar richtige Trendberufe im Handwerk gibt.

Laut der IW-Studie gibt es in einigen Berufen einen starken Zuwachs bei den Bewerberzahlen. So stiegen sie bei Baggerführern und Baggerführerinnen um 67 Prozent. Auch der Tiefbau verzeichnet ein Plus von 42 Prozent, eben wie die Bewerberzahlen für Zweiradtechnik mit 43 Prozent. Es folgen Dachdecker und Dachdeckerinnen mit einem Plus von 36 Prozent und Fliesenleger und Fliesenlegerinnen mit rund 31 Prozent.

Gute Gründe, weshalb Jugendliche diese Berufe wählen

Laut der Analyse zählen zu den derzeitigen Trendberufen auch Ausbildungen in der Vermessungstechnik mit einem Zuwachs von 25 Prozent, Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (23 Prozent) sowie Bauelektrik (18 Prozent). Gründe, dass diese Berufszweige einen Zuwachs bei den Jugendlichen genießen, sehen die Autoren der IW-Studie darin, dass es bei vielen Berufen einen Fachkräfteengpass gäbe, weshalb dort eine große Jobsicherheit herrsche.

Zudem hat sich die Zahl der Ausbildungsplätze in den oben genannten Berufen erhöht. Darüber hinaus seien die Gehälter in diesen Berufen im Vergleich zu anderen durchschnittlich bis überdurchschnittlich. Einen weiteren Grund sieht man darin, dass die Berufe sich auch während der Corona-Pandemie als recht krisenfest erwiesen.

Quelle: stern.de