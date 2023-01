Aus Freunden werden Rivalen: OnlyFans-Models wollen Streit im Ring austragen – Die OnlyFans-Models Beth Fiit und Alexia Grace, die einstmals beste Freundinnen gewesen zu sein behaupten, haben sich derart in die Haare bekommen, dass ihnen offenbar die Argumente ausgegangen sind und sie stattdessen als Nächstes Fäuste sprechen lassen wollen. Wie Fiit in einem Interview erklärte, versuche man aktuell einen Termin zu finden, um gegeneinander in den Ring zu steigen.

Brennstoff des Disputes ist, dass beide behaupten, die jeweils andere würde ihre Inhalte im Netz kopieren.

Zuvor, als die beiden Frauen noch zusammengearbeitet hatten, hieß es zwar, dass es ihnen nichts ausmache, wenn die andere den Stil ihrer Videos kopiere, doch mittlerweile ist die Stimmung ganz offensichtlich gekippt und in blanke Wut umgeschlagen.

Fiit erklärt gegenüber dem „Daily Star“: „Ich habe Videos als Gesundheits- und Sicherheitsinspektorin gemacht, und zwei Wochen später hat sie genau dasselbe verwendet.“

Auch das wäre Beth zufolge noch kein Problem gewesen, bis es dann beleidigend wurde.

„Ich habe nie etwas dagegen, wenn meine Freunde sich von mir inspirieren lassen. Aber sobald sie online über mich herzieht, dies und jenes über mich sagt, mich UnFiit nennt und so, was absoluter Unsinn ist, ich bin buchstäblich so gesund wie noch nie.“

„Es hört sich so dumm an, aber es macht mich wütend, weil es einfach jemand ist, der mich rund um die Uhr beschimpft.“

Beiden Models gemein ist, dass sie sich ihren Followern als große Fußballfans präsentieren und die Begeisterung für den Sport quasi zu ihren Markenzeichen gemacht haben – Beth steht auf Chelsea, Alexia auf Aston Villa.

Nach der „UnFiit“-Behauptung von Alexia, mit welcher sie provokant auf Beths selbstgewählten Nachnamen anspielt, hat diese jedoch bekanntgemacht, dass ihre Rivalin in Wahrheit wohl gar nicht so nicht so verrückt nach dem englischen Profifußballverein ist, wie sie behauptet.

Fiit: „Ich haben dann gesagt, dass sie keine Ahnung von Fußball hat. Wenn man sie nach der Abseitsregel fragen würde, hätte sie keinen blassen Schimmer. Sie tut nur so, weil sie denkt, dass die Leute das an ihr mögen.“

„Es ist nur gespielt.“

Doch auch Grace hatte ein Interview, in dem sie beteuerte, Aston-Villa-Fan zu sein und behauptete, dass Fiit versucht habe, mit diesen Unterstellungen ihrer Karriere schaden zu wollen. Nur deshalb habe sie ihrer ehemaligen Freundin den herabwürdigenden Spitznamen verpasst.

Grace: „Ich sagte: ‚Wenn wir schon persönlich werden: Du gehst nicht ins Fitnessstudio‘. Immerhin nennt sie sich Beth Fiit, also sagte ich: ‚Du bist nicht Beth Fiit, du bist Beth Unfiit‘.“

Das will Beth natürlich nicht auf sich sitzen lassen, die tönt: „Ich werde ihr zeigen, wie fit ich wirklich bin.“

„Ich will ihr zeigen, dass sie nicht herumlaufen und sagen kann, ich sei UnFiit. Sie denkt, sie könne versuchen, meine ganze Marke mit Fitness, Fußball und so weiter zu übernehmen, und sagen, dass das alles gefälscht ist. Ich werde ihr beweisen, dass es nicht gefälscht ist – ich werde sie umhauen.“

Und so versinkt eine Freundschaft in Wut, Anfeindungen und Gewalt. Einst hatten sich die beiden OnlyFans-Grazien angeblich oft getroffen und jeden Tag geschrieben.

„Ich habe sie geliebt“, erinnert sich Beth an bessere Zeiten mit Alexia. „Sie war eine meiner engsten Freundinnen. Ich habe mich sehr um sie gekümmert, und jetzt macht sie sich an mich ran, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Was soll das denn?“

„Es hat mich persönlich sehr verletzt. Wir waren Freunde – das dachte ich jedenfalls.“

Nun sind zwar keine Details bekannt, aber es ist wohl davon auszugehen, dass die Fans beider Lager dem geplanten Spektakel werden live beiwohnen können. Wir lehnen uns sicherlich nicht allzu weit aus dem Fenster, wenn wir behaupten, dass es sich dabei wohl um die bislang einträglichste „Zusammenarbeit“ der beiden wird handeln dürfen.

Ein Schelm, wer da Vorsatz wittert …

Quellen: tag24.de , dailystar.co.uk