Aus Fahrzeugschrott: Mann schweißt sich Panzer und gibt Gas – Man könnte dieses Video auf unterhaltsame Weise als gelebte Nachhaltigkeit einordnen oder einen eher zynischen Kommentar zum Thema Panzer in diesen bewegten Zeiten abgeben. Fest steht: Alte Fahrzeugteile finden hier zu einem gänzlich neuen Verwendungszweck und erleben eine unerwartete Wiedergeburt. Präziser: Ein findiger Tüftler verschafft Ihnen ein zweites Leben und macht aus vermeintlichen Schrott etwas, wovon viele nur zum Spaß träumen: Einen eigenen Panzer, mit dem er dann herum düst.

Handwerker-Kanäle und solche, die über Technologe berichten, gibt es auf dem weltgrößten Videoportal YouTube zuhauf. Viele von ihnen verzeichnen enorme Erfolge, ihre Betreiber sind durch die Einnahmen gemachte Leute. Die meisten bewegen sich im unteren einstelligen Millionenbereich, was die Abozahlen betrifft. Nicht so „Quantum Tech HD“. Mit 12,3 Millionen Abonnenten unter seinem Banner ist dies einer der größeren Kanäle für DIY, Basteleien und aberwitzige Gagets und Bauprojekte. Er fällt allerdings in die zweite Kategorie.

Die Kanal-Historie zeigt:

Es handelt sich primär um einen Channel, der die Videoinhalte und Erfindungen von Tüftlern und Unternehmen aufgreift und diese dann kommentiert durch Bildunterschriften präsentiert. Das Original dieses Panzerbaus stammt demnach von einem Kanal namens „Meanwhile in the Garage“, zu Deutsch in etwa „Inzwischen, in der Garage“. Da das Originalvideo sich weit jenseits einer Stunde bewegt, präsentieren wir euch an dieser Stelle bewusst die kürzere Variante von „Quantum Tech HD“, wollen euch den vollen Bau aber nicht vorenthalten.

Die vollständige Konstruktion des Panzers, den „Meanwhile in the Garage“ nach eigenen Angaben für seinen Sohn schweißte, findet ihr hier. Die Zusammenfassung der Bauarbeiten bei dem Kanal dauert immer noch runde 20 Minuten, eine Beschreibung jedes Arbeitsschrittes würde deutlich den Rahmen unserer Kurzmeldungen sprengen. Fest steht: Ein Totalschaden von einem Quad/ATV sowie ein nicht minder kaputtes Motorrad erleben hier eine gänzlich unerwartete Wiedergeburt als kleines Kettenmonster.

Harte Arbeit, die sich am Ende auszahlt und einen Panzer aus der Taufe hebt, der sogar mit einem Paintball-Hauptgeschütz ausgestattet ist. Viel Vergnügen.