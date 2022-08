Aus 18 Euro wurde ein Millionengewinn: Unbekannter Lotto-Gewinner gesucht – Stellt euch mal vor, ihr wäret Millionär und wüsstet es nicht … Nun heißt es zwar, Unwissenheit sei ein Segen, aber über einen Gewinn von einer Million Euro hätten wir persönlich dann doch ganz gerne Kenntnis. Und so wird es wohl sicherlich auch einer Person gehen, welche diese Summe tatsächlich beim Lotto gewonnen hat.

Dummerweise hatte diese den Spieleauftrag aber anonym abgegeben.

Von daher läuft derzeit in Oberbayern die Suche nach dem unbekannten Lottospieler. Wie die staatliche Lotterie- und Spielbankverwaltung am Montag mitteilte, habe dieser am Samstagabend die Million geknackt.

Die Spielquittung hat die Gewinnzahl 0299095 im Spiel 77.

Der Gewinner oder die Gewinnerin müsse sich damit nun bei einer Annahmestelle melden. Und es seien sogar noch weitere Geldgewinne möglich, da der Tippschein auch noch an kommenden Lottoziehungen teilnehme.

Der Einsatz des oder der Glücklichen für den Schein betrug 18 Euro!

Quelle: bild.de